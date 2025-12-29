Ce a spus Ursula von der Leyen după discuțiile de la Mar-a-Lago: „Europa este gata să continue colaborarea cu Ucraina...”

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a salutat „progresele semnificative” care au fost înregistrate de la Mar-a-Lago cu privire la planul de pace pentru Ucraina.

Mesajul acesteia a fost postat pe platforma X și a precizat că a avut o „convorbire telefonică fructuoasă, de o oră”, cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri.

Declarațiile Ursuei von der Leyen după discuțiile de la Mar-a-Lago

„S-au înregistrat progrese semnificative, pe care le-am salutat. Europa este pregătită să continue colaborarea cu Ucraina şi cu partenerii noştri americani pentru a consolida aceste progrese”, a precizat Von der Leyen.

Oficialul European a spus și că, pentru acest succes al demersurilor de pace sunt necesare garanțiile de securitate ferme încă din prima etapă a implementării unui eventual acord.

„Pentru acest efort, sunt esențiale garanții de securitate solide încă din prima zi”, a adăugat ea.

Declarațiile ei vin în contextul în care discuțiile internaționale privind un acord de pace între Rusia și Ucraina s-au intensificat, după ce Donald Trump a anunțat recent că negocierile sunt într-un stadiu avansat, iar o înțelegere ar putea fi atinsă în săptămânile următoare.

