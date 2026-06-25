(P) Psihoterapia: cum funcționează și de ce tot mai mulți oameni aleg să înceapă

Există o schimbare vizibilă în modul în care oamenii vorbesc despre sănătatea mintală în ultimii ani. Subiectul nu mai este tabu în aceeași măsură în care era acum un deceniu. Tot mai mulți oameni recunosc că trec prin perioade dificile, că anxietatea sau stresul cronic afectează calitatea vieții și că a cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci una dintre cele mai lucide decizii pe care le poți lua pentru tine.

Cu toate acestea, primul pas rămâne dificil pentru mulți. Nu din lipsă de dorință, ci din lipsă de informație clară: nu știi exact ce presupune o ședință de terapie, nu înțelegi diferența dintre un psiholog și un psihoterapeut, nu ești sigur că problema ta „merită” ajutor specializat. Aceste întrebări sunt complet firești și răspunsurile la ele te pot ajuta să faci primul pas cu mai multă claritate și mai puțin stres.

Care este diferența dintre psiholog și psihoterapeut?

Confuzia dintre termeni este frecventă și înțeleasă. Ambii termeni se referă la specialiști care lucrează în domeniul sănătății mintale, dar pregătirea și competențele lor diferă.

Psihologul este absolventul unei facultăți de psihologie, cu drept de practică obținut prin atestare de la Colegiul Psihologilor din România. Psihologul poate face evaluări psihologice, consiliere și intervenții de scurtă durată, dar nu poate practica psihoterapia fără o formare suplimentară.

Psihoterapeutul este psihologul care, după absolvirea facultății, a urmat ani de formare specializată într-o orientare terapeutică — psihoterapie cognitiv-comportamentală, psihanaliză, gestalt, terapie sistemică sau alte abordări — și a obținut atestatul de liberă practică în psihoterapie. Aceasta îi dă dreptul să lucreze cu clienți în procese terapeutice de lungă durată, să gestioneze cazuri complexe și să aplice tehnici specifice orientării sale.

În practică, atunci când cauți ajutor pentru anxietate, depresie, dificultăți relaționale sau alte probleme care îți afectează viața zilnică, un psihoterapeut este specialistul potrivit. Consilierea psihologică este o opțiune bună pentru situații mai punctuale, de mai scurtă durată.

Dacă vrei să înțelegi mai întâi ce tipuri de servicii există și care dintre ele ți s-ar potrivi, poți vezi website și explora oferta unui cabinet de psihoterapie specializat înainte de a lua orice decizie.

Cum arată, concret, o ședință de psihoterapie?

Una dintre cele mai frecvente surse de anxietate legată de terapie este necunoașterea — nu știi ce te așteaptă și îți este greu să te pregătești pentru ceva abstract. Realitatea este mai simplă și mai puțin intimidantă decât ce îți imaginezi.

O ședință durează în general 50-60 de minute și se desfășoară fie față în față, la cabinet, fie online prin video call. Frecvența obișnuită este o dată pe săptămână, mai ales în faza de început, pentru că ritmul săptămânal îți permite să aplici în viața reală ce ai discutat și să revii cu observațiile tale la ședința următoare.

Prima ședință este, în esență, o cunoaștere reciprocă. Terapeutul ascultă, pune întrebări, încearcă să înțeleagă contextul în care te afli, ce te-a determinat să cauți ajutor și ce îți dorești să obții prin terapie. Tu nu trebuie să vii pregătit cu un discurs structurat — spui ce simți, în cuvintele tale, în ritmul tău.

Pe parcursul procesului terapeutic, ședințele alternează între momente mai structurate, în care lucrezi pe situații specifice cu tehnici din orientarea terapeutului, și momente mai libere, în care aduci ce te apasă în acea săptămână. Totul se desfășoară într-un cadru confidențial, fără judecată.

Când este momentul potrivit să apelezi la un psiholog sau psihoterapeut?

Nu există un prag obiectiv al suferinței dincolo de care terapia devine „legitimă”. Oricine poate beneficia de psihoterapie, indiferent dacă traversează o criză sau vrea pur și simplu să se cunoască mai bine și să funcționeze mai eficient în relații și în carieră.

Câteva semnale care indică faptul că ajutorul specializat ar putea fi util în această perioadă: anxietatea sau îngrijorarea excesivă care interferează cu activitățile zilnice, starea de tristețe persistentă care nu trece după câteva săptămâni, dificultăți repetate în relații — cu partenerul, cu copiii, cu colegii — sentimentul că ești blocat în aceleași tipare de comportament pe care vrei să le schimbi dar nu reușești, sau pur și simplu senzația că viața nu mai are același sens și că te-ai pierdut undeva pe drum.

Unii oameni apelează la terapie în momente de criză. Alții o aleg preventiv, ca pe un spațiu de reflecție și creștere. Ambele motive sunt la fel de valide.

Ce tipuri de terapie există și cum alegi ce ți se potrivește?

Există mai multe orientări terapeutice, fiecare cu filozofia și tehnicile ei specifice. Psihoterapia cognitiv-comportamentală lucrează pe gânduri, credințe și comportamente, identificând tipare disfuncționale și înlocuindu-le cu altele mai adaptative. Este orientată pe soluții și are rezultate bune documentate pentru anxietate, depresie și fobii.

Terapia psihodinamică explorează experiențele din trecut și modul în care acestea influențează prezentul, inclusiv relațiile și reacțiile emoționale. Este un proces mai lung, dar poate aduce o înțelegere mai profundă a propriei persoane.

Terapia umanistă pune accentul pe potențialul de creștere al fiecărei persoane și pe autenticitate. Orientările existențiale și gestalt explorează sensul, libertatea și responsabilitatea în viața personală.

Terapia florală Bach este o abordare complementară, bazată pe esențe florale care acționează la nivel emoțional, ajutând la echilibrarea stărilor emoționale dificile. Nu înlocuiește psihoterapia, dar poate fi un instrument util în combinație cu aceasta.

Alegerea orientării nu trebuie să fie o decizie tehnică pe care o faci singur. De cele mai multe ori, mai importantă decât orientarea terapeutului este relația terapeutică — sentimentul că ești înțeles, că terapeutul este prezent cu adevărat și că spațiul creat este sigur. Poți discuta cu terapeutul despre abordarea lui în prima ședință și poți întreba cum ar arăta lucrul împreună pentru situația ta specifică.

Ce înseamnă terapia online și este la fel de eficientă?

Terapia online a crescut exponențial în ultimii ani și studiile arată că este la fel de eficientă ca cea față în față pentru majoritatea problemelor cu care se adresează oamenii unui psiholog. Principalele avantaje sunt accesibilitatea — poți lucra cu un terapeut din orice oraș, fără să te limitezi la oferta din localitate — și flexibilitatea orarului.

Există și situații în care prezența fizică face diferența, mai ales în terapia de cuplu sau în situații de criză acută. Dar pentru procesele individuale de lungă durată, formatul online este o alternativă complet valabilă, nu un compromis.

Indiferent de formatul ales, ceea ce contează este regularitatea și implicarea reală în proces. Terapia funcționează proporțional cu ce aduci tu în ea — cu deschiderea de a privi lucrurile din perspective noi și cu disponibilitatea de a face schimbări, chiar mici, în viața de zi cu zi.