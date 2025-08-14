(P) Refaceri stradale în zona Humulești, artera care face legătura cu Prelungirea Ferentari

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, anunță finalizarea unei noi lucrări de refacere stradală, în zona Humulești. Este o arteră importantă care face legătura cu Prelungirea Ferentari.

Primarul Vlad Popescu Piedone anunță refacerea mai multor artere de circulație și pietonale din sectorul pe care-l administrează, prin intermediul Infrastructură 5.

„Am finalizat lucrările de reparații locale în zona Humulești, strada fiind o arteră importantă care face legătura cu Prelungirea Ferentari. S-au remediat zonele deteriorate ale carosabilului, creându-se un minim de disconfort în timpul lucrărilor pentru participanții la trafic, iar ca rezultat avem funcționalitatea străzii care asigură o circulație rutieră mai sigură și fluidă.”

Au mai fost finalizate lucrări și în zona Șoselei Alexandria, de asemenea, o arteră importantă în infrastructura rutieră a zonei.

