Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5: Alegeri sustenabile pentru un mediu mai curat. „Fiecare mic gest contează”

(P) Salubrizare 5: Alegeri sustenabile pentru un mediu mai curat. „Fiecare mic gest contează”

23 dec. 2025, 19:57, Diverse
(P) Salubrizare 5: Alegeri sustenabile pentru un mediu mai curat. „Fiecare mic gest contează”

Compania Salubrizare Sector 5 promovează un stil de viață sustenabil, prin sfaturi menite să reducă impactul asupra mediului și să optimizeze colectarea și gestionarea deșeurilor.

Recomandările Salubrizare Sector 5:

Durabilitate

Alege durabilitatea în locul rentabilității! Optează pentru produse care sunt construite să reziste, care pot fi reparate şi reutilizate. În loc să te îndrepți către articole de unică folosință, investeşte în soluții care îți vor aduce beneficii pe termen lung. Fă o alegere inteligentă pentru tine şi pentru mediu.

Îmbrăcăminte

Alege haine din materiale naturale, optează pentru shopping second-hand sau investeşte în capsule wardrobe – puține articole, dar extrem de versatile! A face alegeri inteligente în modă nu doar că îți îmbunătăţeşte stilul, dar și protejează planeta.

Produse locale

Produsele locale și de sezon sunt alegerea ideală! Ele reduc transportul, ceea ce minimizează amprenta de carbon şi utilizarea ambalajului. În plus, susțin economia circulară! Alege să ai un impact pozitiv asupra mediului!

Îngrijirea personală

Îngrijirea personală poate fi simplă și ecologică! Alege săpun solid în locul gelului lichid, periuțe de dinți din bambus şi lame de ras metalice, renunţând astfel la plasticul de unică folosință. Fă o alegere sustenabilă pentru tine și pentru planetă!

Ambalaje

Alege să îți îmbunătăţeşti stilul de viață printr-o alimentație mai responsabilă! Optează pentru fructe şi legume proaspete la vrac, renunţând la pungile de plastic care dăunează mediului. Îți recomandăm apa din sticle reutilizabile, un mod eficient de a reduce deşeurile. În plus, savurează o cafea delicioasă dintr-o cutie metalică reîncărcabilă, astfel contribuind la protejarea planetei. Fiecare mic gest contează.

Foto: Envato
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
BREAKING | Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste turiștii din locație. Primele imagini cu dezastrul din locație
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Decizie disperată: Antena 1 își vrea banii înapoi, după ce a plătit o avere pentru difuzarea Cupei Mondiale. Alt post TV ar urma să transmită o parte din meciuri
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Mesele de sărbători sunt momentul potrivit pentru a vorbi și despre istoricul medical al familiei
JUSTIȚIE Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
19:13
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
FLASH NEWS Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
19:09
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
ULTIMA ORĂ Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
FLASH NEWS A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
18:49
A murit creatorul celebrului joc Call of Duty, într-un accident de mașină. Ce viteză avea Ferrari-ul pe care îl conducea
METEO Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent
18:49
Cod galben de vreme severă în București și mai multe județe. Unde ninge abundent
FLASH NEWS Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție
18:44
Cine este Marilen Pirtea, acuzat de plagiat și apropiat al lui Coldea, ar putea deveni ministrul Educației. Bolojan ar fi propus numirea în funcție

Cele mai noi