Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri

(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri

30 nov. 2025, 14:29, Diverse
(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri

Pentru a asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate, Societatea Salubrizare 5 se bazează pe un personal bine pregătit și dedicat protejării drepturilor cetățenilor din Sectorul 5, contribuind la menținerea unui mediu igienizat și lipsit de deşeuri.

Salubrizare Sector 5 oferă următoarele servicii:

a) Colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor menajere, precum și al deșeurilor similare generate de activităţi comerciale, industriale și instituționale. Aceasta include fracțiile reciclabile, fără a interfera cu fluxul de deşeuri electrice și electronice, baterii și acumulatori;
b) Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din lucrări de reamenajare și reabilitare, atât interioare, cât și exterioare, asigurându-ne că acestea sunt gestionate conform reglementărilor legale;
c) Măturatul manual și mecanizat, spălarea trotuarelor și a carosabilului, stropirea, răzuirea rigolelor și întreținerea căilor publice, având ca obiectiv menținerea unui mediu urban curat și plăcut pentru toţi cetățenii;
d) Curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile publice, precum și asigurarea condițiilor optime de circulație în perioadele de polei sau îngheț, pentru a preveni accidentele și a facilita accesibilitatea;
e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare, contribuind astfel la menținerea igienei și sănătății publice;
f) Colectarea, tratarea și transportul deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini;
g) Colectarea deșeurilor din piețe;
h) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;
i) Colectarea deșeurilor voluminoase;
j) Colectarea deșeurilor biodegradabile provenite din bucătării și cantine;
k) Colectarea deșeurilor textile.

„Ne angajăm să oferim servicii eficiente și responsabile, contribuind la un mediu mai curat și mai sănătos pentru comunitate”, transmite Salubrizare Sector 5.

Foto: Facebook / Salubrizare Sector 5

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) De la planificare la realizare. Activitatea prestată de Executivul Societății Salubrizare Sector 5

(P) Valorile companiei Salubrizare Sector 5: Efortul personalului angajat este de tip 24/7

Recomandarea video

Mediafax
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Gabi Tamaș a sărit să-l bată pe Mihai Bendeac! Bodyguarzii au intervenit de urgență, ca să-l scape pe comediant
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Drumul regelui, construit în Munții Zarandului. Viața în satele arhaice, unde asfaltul ajunge pentru prima dată
Mediafax
Apele Române recomandă declararea stării de URGENȚĂ în Prahova: „Situația este CRITICĂ”
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor, mai complicat decât s-a crezut. Ce au descoperit acum cercetătorii?

Cele mai noi