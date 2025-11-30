(P) Salubrizare 5: Servicii de înaltă calitate pentru un mediu igienizat și lipsit de deșeuri

Pentru a asigura prestarea unor servicii de înaltă calitate, Societatea Salubrizare 5 se bazează pe un personal bine pregătit și dedicat protejării drepturilor cetățenilor din Sectorul 5, contribuind la menținerea unui mediu igienizat și lipsit de deşeuri.

Salubrizare Sector 5 oferă următoarele servicii:

a) Colectarea separată și transportul distinct al deșeurilor menajere, precum și al deșeurilor similare generate de activităţi comerciale, industriale și instituționale. Aceasta include fracțiile reciclabile, fără a interfera cu fluxul de deşeuri electrice și electronice, baterii și acumulatori;

b) Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din lucrări de reamenajare și reabilitare, atât interioare, cât și exterioare, asigurându-ne că acestea sunt gestionate conform reglementărilor legale;

c) Măturatul manual și mecanizat, spălarea trotuarelor și a carosabilului, stropirea, răzuirea rigolelor și întreținerea căilor publice, având ca obiectiv menținerea unui mediu urban curat și plăcut pentru toţi cetățenii;

d) Curățarea și transportul zăpezii de pe drumurile publice, precum și asigurarea condițiilor optime de circulație în perioadele de polei sau îngheț, pentru a preveni accidentele și a facilita accesibilitatea;

e) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau instalațiile de neutralizare, contribuind astfel la menținerea igienei și sănătății publice;

f) Colectarea, tratarea și transportul deșeurilor biodegradabile din parcuri și grădini;

g) Colectarea deșeurilor din piețe;

h) Colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice;

i) Colectarea deșeurilor voluminoase;

j) Colectarea deșeurilor biodegradabile provenite din bucătării și cantine;

k) Colectarea deșeurilor textile.

„Ne angajăm să oferim servicii eficiente și responsabile, contribuind la un mediu mai curat și mai sănătos pentru comunitate”, transmite Salubrizare Sector 5.

Foto: Facebook / Salubrizare Sector 5

