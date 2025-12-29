Prima pagină » Diverse » (P) Salubrizare 5 rămâne la dispoziția locuitorilor Sectorului 5 pentru întrebări și sesizări

29 dec. 2025, 15:40, Diverse
Operatul de salubrizare ce menține sectorul 5 la standarde înalte în materie de curățenie transmite că rămâne la dispoziția locuitorilor pentru întrebări și sesizări.

Societatea pune la dispoziție datele de contact ale instituției, pentru ca locuitorii sectorului sa poată adresa întrebări.

LOCAŢIA BIROULUI PRINCIPAL

CALEA RAHOVEL NR 266-268, ELECTROMAGNETICA BUSINESS PARK, CORPC 61, ANEXE A-B, STALPII 2-6, CAMERA 06, ETAJ2, SECTOR5, BUCUREȘTI

WWW.SALUBRIZARE5.RO

CONTACT

OFFICE@SALUBRIZARE 5.RO

DISPECERAT

[email protected]
031 9450

Cele mai noi