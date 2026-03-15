Un bărbat de 42 de ani a ajuns la spital după ce i s-a albăstrit pielea: „Arătam ca personajele din filmul Avatar”. Ce s-a întâmplat de fapt

15 mart. 2026, 22:40, Știri externe
Un bărbat de 42 de ani a ajuns la spital după ce i s-a albăstrit pielea: „Arătam ca personajele din filmul Avatar”. Ce s-a întâmplat de fapt

Tommy Lynch, un britanic de 42 de ani din Derbyshire, a fost internat de urgență la spital după ce i s-a albăstrit pielea.

S-a trezit într-o dimineață și a descoperit că arăta precum extratereștrii Na’vi din filmele „Avatar” sau ca piticii ștrumfi.

Un prieten l-a convins să cheme rapid salvarea, crezând că sângele său ar fi rămas fără oxigen.

Ajuns la urgențe, 10 medici s-au adunat în jurul său.

Medicii au descoperit cauza

Un medic i-a frecat brațul cu un bețișor. Când a văzut că bețișorul s-a albăstrit, medicii au constatat că era vopsea.

„Mi-au spus că i-am făcut să râdă copios. De obicei, nu au povești amuzante cei de la urgențe”, a spus Tommy Lynch.

Cearșafurile noi trebuie să fie spălate

De fapt, pielea i s-a albăstrit după ce a intrat în contact cu vopseaua de la noile cearșafuri de culoare bleumarin, primite cadou de la apropiați.

„Oamenii se uitau în continuare ciudat la mine în timp ce făceam baie după baie, dar a durat o săptămână. Apa era albastră”, a spus el.

„Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns acasă a fost să spăl cearșafurile. Nu m-am mai făcut albastru de atunci”, a povestit el pentru BBC 

Așadar,  când vă cumpărați cearșafuri noi, spălați-le întotdeauna înainte de a dormi pe ele.

Sursa Foto: BBC

