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(P) Salubrizare S5. De ce trebuie să clătim ambalajele înainte de reciclare?

(P) Salubrizare S5. De ce trebuie să clătim ambalajele înainte de reciclare?
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Ambalajele neclătite pot strica procesul de reciclare.

Atunci când aruncăm ambalajele fără să le golim și să le clătim, acestea pot păstra reziduuri de mâncare, băuturi sau alte substanțe care contaminează materialele reciclabile. Un ambalaj murdar poate afecta și alte deșeuri din recipient, făcând procesul de sortare și reciclare mai dificil și mai puțin eficient.

De aceea, înainte de a depune ambalajele în recipientele destinate colectării separate, este important să le golim și să le clătim rapid. Nu este nevoie de un consum mare de apă, ci doar de o clătire simplă, care să îndepărteze resturile și să permită reciclarea corespunzătoare a materialului.

Ambalajele curate înseamnă materiale mai ușor de sortat și valorificat, mai puține deșeuri contaminate și un proces de reciclare mai eficient. Fiecare dintre noi poate contribui, printr-un gest simplu, la păstrarea curățeniei și la protejarea mediului.

„Clătește, natura îți mulțumește!” – acesta este mesajul Salubrizare 5. Un ambalaj pregătit corect pentru reciclare este un pas mic pentru fiecare dintre noi, dar un pas important pentru un mediu mai curat și pentru un viitor mai sustenabil.

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