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Alertă în Germania după o explozie în gara din Augsburg. Autoritățile investighează două posibile sabotaje în ultimele 24 de ore

Alertă în Germania după o explozie în gara din Augsburg. Autoritățile investighează două posibile sabotaje în ultimele 24 de ore
Alertă în Germania - foto: X/@TGEThGlobalEye
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O explozie s-a produs miercuri dimineață în gara principală din Augsburg, provocând rănirea ușoară a două persoane. Incidentul vine după două posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice din Germania.

O explozie produsă în toiul nopții în gara principală din Augsburg a declanșat miercuri dimineață o amplă intervenție a poliției germane, scre Bild.de.

Explozia s-a produs în gara principală din Augsburg, oraș cu aproximativ 300.000 de locuitori situat la circa 50 de kilometri nord-vest de München.

Poliția a primit primul apel de urgență în jurul orei locale 03:15, iar echipajele au fost trimise imediat în zonă.

Potrivit informațiilor preliminare publicate de Bild, un obiect a explodat într-un pasaj al uneia dintre clădirile gării. Natura acestuia nu fusese încă stabilită.

„Un obiect încă neidentificat a explodat într-un pasaj al uneia dintre clădirile gării. Două persoane au suferit răni minore, ferestrele fiind avariate de explozie”, relatează Bild, citând informațiile disponibile în urma incidentului.

Deflagrația a provocat avarierea unor ferestre, iar două persoane au fost rănite ușor. Zona afectată a fost închisă pentru a permite intervenția specialiștilor în explozibili și a criminaliștilor, care încearcă să determine ce anume a detonat și în ce circumstanțe.

Incidentul intervine într-un moment tensionat pentru Germania, după două posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice în mai puțin de 24 de ore. Deocamdată, nu există însă informații care să demonstreze că evenimentele sunt legate.

Trei incidente în mai puțin de 24 de ore. O substație electrică a fost vandalizată

Explozia de la Augsburg atrage o atenție suplimentară deoarece s-a produs după două incidente care au vizat infrastructura energetică germană.

În cursul serii precedente, autoritățile au investigat o posibilă tentativă de sabotaj la Bergheim, în vestul Germaniei. O substație electrică a fost vandalizată, aparent cu intenția de a provoca întreruperea alimentării cu energie.

Incidentul de la Bergheim a venit, la rândul său, după un atac asupra centralei electrice pe cărbune Jänschwalde, din estul Germaniei.

Instalația ar fi fost atacată cu cel puțin zece dispozitive explozive artizanale. Autoritățile germane investighează circumstanțele incidentului și motivația autorilor.

Nu a fost stabilit dacă atacul asupra infrastructurii energetice a fost comis de extremiști ecologiști, de o structură sprijinită din exterior sau de alte persoane.

Germania, în alertă după ce Rusia a fost acuzată oficial pentru incidentul cu drone de la Leipzig

Cele trei incidente se produc într-un context de securitate deja tensionat în Germania. Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a acuzat oficial Rusia în legătură cu atacul eșuat cu drone produs la începutul lunii august pe Aeroportul Leipzig/Halle.

În seara zilei de 4 august, în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov aflat pe aeroport fusese descoperită o dronă echipată cu un dispozitiv exploziv artizanal. Detonatorul nu a funcționat.

O a doua dronă s-a ciocnit în aceeași noapte cu un avion cargo DHL, iar anchetatorii au descoperit ulterior o a treia dronă și urme de exploziv.

Dobrindt descrisese cazul drept „un scenariu de atac hibrid”, iar guvernul german a atribuit ulterior oficial responsabilitatea Rusiei.

Moscova respinge categoric acuzațiile și le consideră nefondate.

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