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Ponta face bilanțul PNRR. Cum arată acum indicatorii economici ai României, față de perioada pandemiei

Ponta face bilanțul PNRR. Cum arată acum indicatorii economici ai României, față de perioada pandemiei
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Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta face un bilanț al PNRR, la finalul perioadei de implementare, și susține că România nu a reușit să valorifice suficient fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană. Fostul premier compară situația economică din 2026 cu cea din 2021, anul în care PNRR a fost aprobat, și lansează critici atât la adresa modului în care a fost implementat programul, cât și a actualei clase politice.

„PNRR s-a încheiat oficial la 31 august 2026. Până la această dată, România a încasat efectiv 8,6 miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabile și 4,32 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. În total, această sumă reprezintă 44,4% din fondurile alocate inițial”, a scris Ponta.

Ponta: „PNRR a trecut prin alocarea de 29 de miliarde, redusă ulterior la aproximativ 20 de miliarde”

Fostul premier amintește și de diferența dintre suma vehiculată inițial în spațiul public și banii alocați efectiv României. Ponta susține că, după reducerea fondurilor, țara noastră a ajuns să primească efectiv aproximativ 13 miliarde de euro.

„Pornind de la anunțul privind cele 80 de miliarde de euro, trecând prin alocarea de 29 de miliarde, redusă ulterior la aproximativ 20 de miliarde, România a încasat efectiv 13 miliarde de euro”, afirmă Victor Ponta.

”Toate cele patru partide ale „Coaliției Proeuropene” au participat în mod substanțial la implementarea PNRR. PNL a fost singurul partid aflat la guvernare pe întreaga durată și a avut trei premieri, față de unul singur din partea PSD”, a scris Ponta.

Ponta compară economia din 2021 cu cea din 2026

Victor Ponta pune apoi în balanță situația economică de la începutul PNRR cu cea de la finalul programului. El susține că, deși România a trecut de perioada critică a pandemiei, indicatorii economici nu arată, în opinia sa, o îmbunătățire suficientă.

În 2021, economia României fusese devastată de pandemie. În 2026, toți indicatorii economici sunt la fel de negativi sau chiar mai slabi, fără să existe o singură cauză și fără să avem, pentru viitorul imediat, un proiect de redresare de tipul PNRR”, a transmis fostul premier.

Ponta afirmă și că, în perioada implementării programului, datoria publică a României a crescut cu 133 de miliarde de euro, precizând că doar aproximativ 4 miliarde de euro din această creștere ar proveni din PNRR.

”În aceeași perioadă, datoria publică a României a crescut cu 133 de miliarde de euro, dintre care doar 4 miliarde provin din PNRR”, a continuat Ponta.

În final, Victor Ponta susține că România trebuie să privească dincolo de disputele politice și să găsească soluții pentru perioada de după încheierea PNRR. „Dincolo de propaganda pentru «foci», trebuie să ne gândim la realitatea economică a oamenilor și la soluțiile posibile! Altfel, vom merge din rău în mai rău!”, a încheiat fostul premier.

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