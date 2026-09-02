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ANM, alertă meteo de ultimă oră. Ce valabilitate are și unde se vor înregistra ploi torențiale și grindină

ANM, alertă meteo de ultimă oră. Ce valabilitate are și unde se vor înregistra ploi torențiale și grindină
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O informare meteorologică de ultimă oră a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este valabilă începând de astăzi, ora 13:00 și până joi la ora 21.00.

Va fi instabilitate atmosferică, se vor înregistra averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

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  • Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, miercuri (2 septembrie) local în Moldova și nordul Munteniei.
  • Joi (3 august) va fi instabilitate atmosferică, pe alocuri, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană.

Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40-50 km/h).

Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-30 l/mp, anunță ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură a dimineții, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 09:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer – 11 grade Celsius.

  • La aceeași oră, în București au fost 21 de grade și cer parțial noros.
  • La Vaslui au fost averse de ploaie, iar termometrele au arătau 16 grade Celsius.

Sursa – ANM

Nu s-au înregistrat precipitații în alte zone ale României. Cea mai ridicată temperatură a dimineții – 23 de grade Celsius – a fost la Drobeta-Turnu Severin.

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