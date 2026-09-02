O informare meteorologică de ultimă oră a fost emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Este valabilă începând de astăzi, ora 13:00 și până joi la ora 21.00.
Va fi instabilitate atmosferică, se vor înregistra averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului.
Aceasta se va manifesta prin averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze în general de 40-50 km/h).
Izolat va cădea grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp și izolat de peste 20-30 l/mp, anunță ANM.
În această dimineață, la ora 09:00, potrivit ANM, cea mai scăzută temperatură s-a înregistrat la Iezer – 11 grade Celsius.
Nu s-au înregistrat precipitații în alte zone ale României. Cea mai ridicată temperatură a dimineții – 23 de grade Celsius – a fost la Drobeta-Turnu Severin.