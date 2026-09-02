Întâlnirea trilaterală care ar putea schimba soarta lumii: Putin, Trump și Xi Jinping, la aceeași masă, în noiembrie

Kremlinul anunță, prin vocea consilierului prezidențial pe politică externă, Iuri Ușakov, că președinții Vladimir Putin, Donald Trump și Xi Jinping s-ar putea întâlni într-o trilaterală care să decidă soarta lumii. Reuniunea celor mai puternici oameni de pe glob ar urma să aibă loc în toamnă, luna noiembrie, cu prilejul viitorului summit APEC, din China.

Despre această întâlnire în trei au vorbit liderii Rusiei și Chinei, la recenta lor întâlnire de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Ușakov: „Această chestiune a fost discutată”

Cel mai important consilier de politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a declarat că președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump ar putea avea o întâlnire trilaterală în luna noiembrie, în cadrul viitorului summit APEC, din China.

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Întrebat la televiziunea rusă de stat despre posibilitatea unei astfel de întâlniri, Ușakov a spus că „această chestiune a fost discutată”, notează Reuters. Consilierul de la Kremlin a mai adăugat că se așteaptă ca toți cei trei lideri să participe la summit – „Dacă lucrurile se vor desfășura așa cum s-a spus, atunci cei trei vor putea avea o întâlnire”.

El nu a oferit informații suplimentare în legătură cu afirmațiile făcute sau dacă sunt pregătiri în curs pentru o astfel de întâlnire. De asemenea, posibilitatea organizării unei trilaterale a fost discutată de liderii Rusiei și Chinei în timpul întrevederii lor de la Bișkek, însă, deocamdată, nu există o confirmare că formatul în trei va avea loc.

Summitul APEC va avea loc în orașul chinez Shenzhen, pe 18 și 19 noiembrie. Rusia, China și Statele Unite fac parte din APEC.

Casa Albă nu confirmă prezența lui Trump

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, nu a confirmat, momentan, că Trump ar urma să participe la posibila întâlnire: „Nu avem, deocamdată, nicio informație cu privire la participarea președintelui Trump la APEC”.

Relațiile dintre Moscova și Beijing s-au intensificat semnificativ de la începutul războiului din Ucraina, China fiind unul dintre principalii parteneri economici ai Rusiei.

Pe de altă parte, Washingtonul și Moscova mențin contactele bilaterale, dar în ultimele luni relațiile s-au răcit. Recent, șeful CIA a făcut o vizită surpriză la Moscova, despre care presa internațională a speculat că ar fi avut legătură cu un avertisment transmis Kremlinului de conducerea SUA.