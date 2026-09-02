Prețurile producției industriale din România au crescut cu 0,7% în iulie 2026 față de luna precedentă și cu 8,8% comparativ cu iulie 2025, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai puternice majorări de prețuri raportate în ultimul an au fost înregistrate în industria produselor de cocserie și a celor obținute din prelucrarea țițeiului.

“În luna iulie 2026, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 0,7% faţă de luna iunie 2026. În luna iulie 2026, comparativ cu luna iulie 2025, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 8,8%”, arată INS într-un comunicat.

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Evoluția anuală a fost susținută în special de industria bunurilor intermediare, unde prețurile au crescut cu 11,4% față de iulie 2025. În cazul bunurilor de capital, majorarea a fost de 6,17%, iar pentru bunurile de folosință îndelungată, de 3,26%. În industria bunurilor de uz curent, prețurile au avansat cu 5% într-un an, în timp ce industria energetică a consemnat o creștere de 10,55%.

Produsele din prelucrarea țițeiului, în topul scumpirilor. Energia, singurul sector cu scădere lunară

Cea mai mare creștere anuală a fost raportată în sectorul fabricării produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Prețurile din acest sector au fost cu 44,86% mai mari în iulie 2026 decât în aceeași lună a anului trecut. Față de iunie 2026, creșterea a fost de 5,48%. Și industria extractivă a înregistrat majorări importante, cu 4,94% față de iunie și 10,24% comparativ cu iulie 2025. În industria prelucrătoare, prețurile au crescut cu 1,21% într-o singură lună și cu 9,65% în ultimul an.

Industria alimentară a avut o evoluție mai temperată, cu un avans de 0,38% față de iunie și de 3,35% față de iulie 2025.

În sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, prețurile au scăzut cu 1,02% față de iunie 2026. Comparativ cu aceeași lună din 2025, însă, acestea au fost cu 6,22% mai mari.

Datele INS indică o accelerare a prețurilor industriale pe parcursul ultimului an, cu diferențe semnificative între sectoare. Cele mai mari presiuni asupra prețurilor s-au concentrat în zona produselor de cocserie și a celor rezultate din prelucrarea țițeiului, în timp ce industria alimentară a avut o creștere anuală mult mai redusă.