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(P) Salubrizare S5. Toamna schimbă peisajul. Responsabilitatea noastră rămâne

(P) Salubrizare S5. Toamna schimbă peisajul. Responsabilitatea noastră rămâne
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Indiferent de vreme, echipele Salubrizare Sector 5 acționează zilnic pentru menținerea curățeniei în comunitate.

În Sectorul 5, echipele Salubrizare Sector 5 sunt la datorie zi de zi, indiferent de vreme, folosind echipamente moderne și intervenind constant pentru un mediu mai curat și o comunitate mai îngrijită.

Echipe pregătite zilnic

Oameni dedicați pentru un sector curat și îngrijit.

Intervenții în orice vreme

Acționăm constant, indiferent de condițiile meteorologice.

Autospeciale și echipamente moderne

Utilaje performante pentru servicii eficiente.

Grijă permanentă pentru comunitate

Un mediu mai curat și un Sector 5 mai bun pentru toți.

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