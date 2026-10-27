Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Cristoiu explică diversiunea stenogramelor în dosarul Călin Georgescu: E dușmanul poporului/Nu e apărat de aproape nimeni

Cristoiu explică diversiunea stenogramelor în dosarul Călin Georgescu: E dușmanul poporului/Nu e apărat de aproape nimeni

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dublul standard al procurorilor DIICOT în cazul Călin Georgescu, comparativ cu respectarea unor minime drepturi în cazul altor cercetați penal, a fost subliniat de publicistul și analistul politic Ion Cristoiu în emisiunea Ai Aflat! În viziunea cunoscutului lider de opinie, fostului prezidențiabil i-a fost construită în mod elaborat o imagine de dușman al poporului, ca în timpul represiunii staliniste. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că scurgerea stenogramelor către presă, în ancheta care îl vizează pe liderul suveranist, are un obiectiv clar: compromiterea mediatică a acestuia.

Oamenii „sistemului”, tratați elegant

Această aserțiune e ușor de verificat, a continuat invitatul. În cazul unor oameni ai sistemului, cum este de pildă premierul Bolojan, nu se recurge la astfel de metode. În schimb, dacă ar fi fost vizați alți suveraniști, DIICOT ar fi făcut exces de zel în furnizarea de informații din dosare.

Marea majoritate a stenogramelor sunt făcute de compromitere mediatică. Deci în cazul lui Călin Georgescu, s-au folosit…Numai în cazul lui, asta este ciudățenia. Nu ciudățenia, interesant. La ăilalți, care sunt oameni onorabili, ca să le zicem așa, de ai sistemului, nu li s-a întâmplat nimic. A fost Ilie Bolojan la Iași, noi nu avem nici măcar un comunicat DIICOT în ce calitate a fost. Dacă ar fi fost George Simion sau Călin Georgescu sau Cristela Georgescu, am fi știut acuma. Și ce a zis avocatul cutare…, a declarat Cristoiu în studioul Gândul. 

Călin Georgescu, inamicul public nr. 1

Astfel, fostul prezidențiabil e tratat deliberat ca inamicul public nr. 1, construindu-se un rechizitoriu ca pe vremea lui Stalin, a conchis cunoscutul jurnalist.

Deci, în cazul tuturor, cu excepția lui Călin Georgescu, respectă minimele prevederi legale. De ce în cazul lui? Pentru că, în cazul lui, s-a ales dușmanul poporului, el. Dușmanul poporului de pe vremuri. La dușmanul poporului, în anii 50, puteai să faci orice. Pentru că nu sărea nimeni în ajutor. În cazul lui, exercițiul este în felul următor. Am identificat dușmanul poporului. El nu este apărat aproape de nimeni. Mă rog, de câțiva din presă”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

AI AFLAT! Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că a dinamitat relația cu SUA: ”A blocat toate investițiile americane”
15:54
Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că a dinamitat relația cu SUA: ”A blocat toate investițiile americane”
EXCLUSIV Cine a urzit planul unirii cu Republica Moldova. Cristoiu: Se vrea un stat tampon, România Mare între Est și Vest
15:37
Cine a urzit planul unirii cu Republica Moldova. Cristoiu: Se vrea un stat tampon, România Mare între Est și Vest
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
20:55
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Rareș Bogdan
EXCLUSIV Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
18:43
Premoniția lui Cristoiu. Scenariul din Serbia se va repeta și în Franța. „Va fi o Listă a Studenților ca să o învingă pe Le Pen”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
12:27, 25 Oct 2026
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 26 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EXCLUSIV Doru Bușcu, uimit de noile dosare ale lui Călin Georgescu: „Dosarele sunt subțiri” / „Sunt dosare politice” / „Cineva se joacă cu chibriturile”
16:15, 22 Oct 2026
Doru Bușcu, uimit de noile dosare ale lui Călin Georgescu: „Dosarele sunt subțiri” / „Sunt dosare politice” / „Cineva se joacă cu chibriturile”
Mediafax
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri europene pentru fermieri în România! Sute de proiecte, în vizorul procurorilor
Digi24
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
Cancan.ro
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Statul aduce muncitori din Asia, în timp ce tinerii români spun că nu găsesc joburi plătite suficient. Explicația unui sociolog
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
Digi24
Planul german: ziua de muncă de 12 ore. Se iau în calcul reducerea numărului de muncitori străini și înăsprirea examenelor de limbă
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Ce se întâmplă doctore
Adina Postelnicu de la Heaven este de nerecunoscut. Cum arată acum cântăreața: operațiile estetice au schimbat-o total
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Top carduri de credit cu rate fără dobândă în România, în 2026 (P)
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
CONTROVERSĂ Planul secret al Franței pentru a combate protestele din marile orașe. Guvernul a vrut să oprească complet internetul și rețelele sociale în timpul manifestațiilor din stradă
16:41
Planul secret al Franței pentru a combate protestele din marile orașe. Guvernul a vrut să oprească complet internetul și rețelele sociale în timpul manifestațiilor din stradă
FLASH NEWS Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“
16:38
Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“
EXCLUSIV Rareș Bogdan anunță posibilul înlocuitor pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: Emmanuel Macron
16:35
Rareș Bogdan anunță posibilul înlocuitor pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: Emmanuel Macron
SCANDALOS Tensiune maximă în Israel pe durata alegerilor. Un grup de ultraortodocși a vandalizat un stand electoral. Doi activiști de partid au fost bătuți crunt. Lupte la o secție de votare între palestinieni și coloniștii israelieni
16:29
Tensiune maximă în Israel pe durata alegerilor. Un grup de ultraortodocși a vandalizat un stand electoral. Doi activiști de partid au fost bătuți crunt. Lupte la o secție de votare între palestinieni și coloniștii israelieni
ULTIMA ORĂ Ministrul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la sediul MAE pentru explicații legate de sabotajul fabricii de armament din Brașov. Rusia este acuzată că a orchestrat atacul
16:20
Ministrul Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus la sediul MAE pentru explicații legate de sabotajul fabricii de armament din Brașov. Rusia este acuzată că a orchestrat atacul
FLASH NEWS Ce a spus Călin Georgescu în ultimul cuvânt în fața judecătorului care l-a plasat sub control judiciar
16:11
Ce a spus Călin Georgescu în ultimul cuvânt în fața judecătorului care l-a plasat sub control judiciar

Cele mai noi

Trimite acest link pe