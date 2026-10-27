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Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“

Melania Agiu
Al patrulea petrolier rus cu motorină pleacă spre SUA. Moscova anunță că vrea să reia și livrările de gaze către Europa. „Din partea noastră, suntem pregătiți“
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Un al patrulea petrolier care transportă motorină către SUA urmează să plece miercuri din Rusia, a declarat marți viceprim-ministrul rus, Alexander Novak, în cadrul Forumului Țărilor Exportatoare de Gaz de la Moscova. Reamintim că Moscova a trimis deja trei petroliere către Statele Unite după ce președinții celor două țări, Vladimir Putin și Donald Trump, au încheiat un acord la începutul acestei luni.

Vladimir Putin și Donald Trump / Foto – Mediafax

„În prezent, sunt trei nave. A patra nu a plecat încă. O așteptăm pe data de 28”, a spus oficialul de la Moscova. Acesta s-a declarat surprins de poziția unor politicieni americani care se opun acordului privind motorina cu Rusia, relatează Anadolu Agency.

„În general, desigur, poziția democraților este surprinzătoare, aceștia vorbind sau chiar acționând împotriva intereselor locuitorilor din SUA”, a spus el.

Rusia este, de asemenea, pregătită să reia livrările de gaze către Europa, dacă țările europene doresc acest lucru, a subliniat Novak.

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„Din partea noastră, suntem pregătiți. Am fost întotdeauna furnizori de încredere”, a afirmat el.

Oficialul a afirmat că Rusia își poate vinde întregul volum de gaze pe alte piețe, în cazul în care Europa le va refuza.

„Dacă Europa nu cumpără, avem unde să ne vindem gazele. Știți că, în ultimii ani, am dezvoltat infrastructura necesară pentru aprovizionarea țărilor care își cresc cel mai activ consumul, unde economia este în creștere. Așadar, Rusia nu are probleme cu vânzarea gazelor din acest punct de vedere. Este mai degrabă o problemă a Europei”, a spus el.

Referindu-se la China, el a afirmat că gazul natural lichefiat este mai scump pentru Beijing decât gazul rusesc transportat prin conducte.

„Din punct de vedere economic, desigur, este mult mai costisitor pentru ei în prezent. În contextul penuriei de gaz și al resurselor energetice ieftine, consumatorii plătesc mai mult din cauza deficitului și a creșterii prețurilor și achiziționează gaz natural lichefiat mai scump, cu costuri logistice mai mari și așa mai departe”, a spus el.

Referindu-se la viitorul conductelor Nord Stream, el a afirmat că Europa va avea probabil nevoie de ele pe termen lung.

„Privind în perspectivă, în principiu, dezvoltarea infrastructurii de conducte care a avut loc începând cu anii 1970 și a continuat în acest secol este benefică atât pentru Europa și țările europene, cât și pentru Rusia, deoarece Rusia este independentă din punct de vedere energetic și capabilă să asigure securitatea energetică a altor țări care nu dispun de resurse energetice proprii, în special Europa. Așadar, consider că, pe termen lung, din punct de vedere strategic, aceste conducte vor fi, cel mai probabil, foarte solicitate”, a afirmat el.

La începutul acestei luni, președintele SUA, Donald Trump, a anunțat un acord privind furnizarea de motorină, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele rus Vladimir Putin, în temeiul căruia Moscova a acceptat să „furnizeze imediat” peste 300.000 de tone de motorină către piețele din SUA și de pe plan mondial.

Potrivit lui Trump, Rusia ar urma să furnizeze încă 500.000 de tone de motorină în noiembrie, urmate de 1 milion de tone „imediat după aceea”.

El a afirmat că încă 3 milioane de tone vor fi livrate „într-un termen scurt”, în funcție de starea rafinăriilor rusești de motorină.

Putin a declarat că livrările de motorină rusească către piețele din SUA și de pe plan mondial ar aduce beneficii economiei mondiale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat acordul, avertizând că relaxarea restricțiilor asupra exporturilor rusești de motorină ar putea contribui la finanțarea efortului de război al Rusiei.

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