Rareș Bogdan anunță posibilul înlocuitor pentru Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene: Emmanuel Macron

Europarlamentarul Rareș Bogdan susține că președintele francez Emmanuel Macron, care își va încheia cel de-al doilea mandat în mai 2027, ar putea să fie succesorul Ursulei von der Leyen în funcția de lider al Comisiei Europene. Invitat în platoul Gândul, marți, 27 octombrie, în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, liberalul a explicat că numele lui Macron a fost recent vehiculat pe „coridoarele din Bruxelles”, cu toate că, deocamdată, propunerea a rămas la nivel de „zvon”. Emisiunea în care Rareș Bogdan este invitatul lui Ionuț Cristache poate fi urmărită, în direct, AICI.

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„E rupere de realitate” / „Macron avea o șansă uriașă de a repoziționa Franța ca o mare putere”

„Dacă va fi Ursula încoluită cu propunerea venită pe coridoarele din Bruxelles zielele trecute, cădeți cu scaunul. Țineți-vă bine! Nu râdeți.

Cică „dom’le, dacă trebuie să plece, pentru că e presiunea foarte mare și nu mai rezistă, nu mai are susținere, ne-am gândit că, totuși, am avea o soluție”.

Cine? Emmanuel Macron! Băi, sunteți nebuni?!

E la nivel de zvon, nu e propunere oficială. Zvonuri sunt multe, dar nu se materializează toate. Oricum nu vi se pare tare? E rupere de realitate! Macron avea o șansă uriașă de a repoziționa Franța ca o mare putere”, a precizat Rareș Bogdan.

Macron va pleca de la conducerea Franței, după zece ani în care a ocupat funcția de președinte

Cel de-al doilea mandat al lui Emmanuel Macron se va încheia oficial la data de 13 mai 2027, la scurt timp după ce francezii își vor fi ales noul președinte.

Primul tur al alegerilor prezidențiale este programat pe 18 aprilie 2027, iar, în cazul în care niciun candidat nu va obține majoritatea, „finala” va fi disputată la data de 2 mai.

Între timp, Franța continuă să se confrunte cu proteste violente în marile orașe. O inițiativă guvernamentală propune oprirea completă a internetului și interzicerea accesului pe rețelele de socializare în timpul manifestațiilor din stradă. Mai multe informații sunt disponibile AICI.