Cum arată și unde se află noua arie protejată în București. Este a treia zonă de acest tip și are peste 80 de specii de păsări

În București va fi o nouă arie protejată. Este cea de-a treia zonă de acest tip, după Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani. Aici vor fi găsite zeci de specii de păsări, precum și mamifere, reptile și amfibieni.

Orașul București are o a treia arie naturală protejată. Este vorba despre Valea Saulei, o zonă cu o suprafață de 5,2 hectare, care se găsește pe malul nordic al Lacului Plumbuita. Zona va fi protejată de construcții și găzduiește peste 80 de specii de păsări, precum și mamifere, reptile și amfibieni. Aici vor putea fi organizate activități educaționale și științifice. Primăria Municipiului București a încărcat și o serie de imagini cu zona protejată.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Pe aici nu se vor înălța blocuri! Avem o nouă arie naturală protejată în București: Valea Saulei.

Este a treia, după Parcul Natural Văcărești și Pajiștea Petricani.

Se află pe malul nordic al Lacului Plumbuita, lângă fostele Pepiniere, și se întinde pe 5,2 hectare.

Protejăm de la construcții zona de lacuri, pădure de luncă, stufărișuri și dealuri cu pajiști.

În zonă se găsesc peste 80 de specii de păsări, alături de mamifere, reptile şi amfibieni,

Multe dintre ele au statut de protecție la nivel european și național, precum: vidra, ţestoasa de apă, şoim călător, pescăraş albastru, ghionoaie sură, liliac de amurg, stârcul pitic.

Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul general Ciprian Ciucu, și votat de consilieri, stabilește că:

Diversitatea biologică a zonei va fi protejată,

Va putea fi amenajată pentru public,

Se vor putea organiza activități educaționale și științifice.

Valea Saulei este ultima zonă umedă semnificativă din nord-estul Bucureștiului.

Statutul de arie naturală protejată va fi notat în cărţile funciare, în 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii”, arată Primăria pe Facebook.

Capitala mai are două arii naturale protejate

Bucureștiul mai are două arii naturale protejate. Parcul Natural Văcărești a fost înființat în 2016, cu 183 de hectare, și Pajiștea Petricani, declarată arie protejată de interes local în 2025, cu o suprafață de 6 hectare. Se află între lacurile Tei și Plumbuita.

„Mai avem două arii protejate în București

👉Parcul Natural Văcărești. Este primul #parc natural urban din România, înființat în 2016, cu o suprafață de 183 de hectare.

👉Pajiștea Petricani. Este prima arie naturală protejată de interes local din București, din 2025. Se află între Lacul Tei și Lacul Plumbuita, cu o suprafață de 6 hectare”, arată Primăria Municipiului București pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Primăria Municipiului București