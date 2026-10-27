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Tensiune maximă în Israel pe durata alegerilor. Un grup de ultraortodocși a vandalizat un stand electoral. Doi activiști de partid au fost bătuți crunt. Lupte la o secție de votare între palestinieni și coloniștii israelieni

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După trei ani de războaie multiple, alegerile pentru Parlamentul Israelului se desfășoară într-o atmosferă tensionată.

Au fost raportate pe parcursul zilei de marți incidente grave care au avut loc în timp ce cetățenii israelieni își exercită dreptul la vot, sperând la un viitor mai bun și mai pașnic.

Un grup de ultraortodocși au vandalizat un stand electoral

Moti Leitner, președintele formațiunii Charedi Public, a spus că partidul său a primit sute de sesizări privind acte de intimidare și hărțuire în secțiile de votare.

Pe rețelele de socializare au fost distribuite filmări cu tineri ultraortodocși evrei care au vandalizat un stand electoral al partidului din Cisiordania și au dat foc materialelor de campanie.

Un soldat l-a lovit în mod repetat pe un deținut palestinian

O altă filmare care a șocat opinia publică din Israel este cea în care un soldat israelian lovește în mod repetat un bărbat palestinian în zona capului, în timp ce acesta și un alt palestinian au mâinile legate și ochii acoperiți.

Cei doi bărbați palestinieni – tată și fiu – au fost arestați după ce coloniștii israelieni le-au atacat locuința. Trupele IDF au fost trimise în zonă după ce au fost sesizate că un civil israelian a fost agresat, iar suspecții palestinieni s-au opus forțelor de ordine.

„La sosire, trupele au acționat pentru a îndepărta suspecții implicați în agresiune. După ce aceștia au refuzat, o perioadă îndelungată, să plece și s-au opus fizic militarilor, a fost emis un ordin de declarare a zonei drept zonă militară închisă, pentru a dispersa grupul. Doi palestinieni au fost arestați. Suspecții au continuat să opună rezistență în timpul arestării. Utilizarea violenței este inacceptabilă. Conduita soldaților este în curs de examinare și vor fi luate măsuri în funcție de concluziile anchetei”, a transmis IDF.

Doi activiști al unui partid israelian de stânga au fost loviți

În orașul Holon, doi activiști ai partidului de centru stânga „Democrații” au fost loviți cu pumnul în față de către un bărbat care s-a apropiat de standul lor.

Cei doi activiști de stânga au încercat să-i blocheze calea. Când a fost escortat, bărbatul agresor a riportat violent, iar unul dintre activiști a încercat să-l lovească în legitimă apărare.  Bărbatul i-a lovit pe amândoi în față cu pumnul. Unul dintre activiști loviți cade la pământ și își pierde cunoștința.

Reprezentanții partidului „Democrații” l-au acuzat pe agresor că este o persoană asociată cu ministrul Securității Naționale Itamar Ben Gvir, politician de extremă dreaptă care a susținut spânzurarea palestinienilor acuzați de terorism.

Yair Golan, președintele partidului, și-a întrerupt programul pentru a merge la Holon și a se întâlni cu victimele.

„Instigarea venită din partea premierului în exercițiu, [Benjamin] Netanyahu, a ajuns până la nivelul bazei partidului. Nu vom permite nimănui să perturbe buna desfășurare a alegerilor și nu ne vom lăsa descurajați sau intimidați de amenințări și atacuri.”

Când se afla într-un parc din Tel Aviv, pe durata unui turneu electoral, un bărbat ce avea un cuțit asupra sa, s-a apropiat de liderul israelian de centru stânga. Polițiștii l-au reținut imediat și l-au dus la secție. Ulterior, au negat că bărbatul ar fi intenționat să-l asasineze pe Yair Golan.

Luptă aprinsă la o secție de votare

O altă filmare postată pe X, care s-a viralizat în scurt timp, reză o bătaie la scară mare într-o școală unde este amenajată o secție de votare.

Mai mulți bărbați îmbrăcați în negru, despre care internauții scriu că sunt coloniști israelieni, se iau la bătaie cu palestinienii cu cetățenie israeliană.

„Acum, coloniștii israelieni îi atacă pe palestinieni pentru a-i preveni să voteze”, a scris Ryan Rozbiani care a distribuit clipul pe X.

Sursa Video: X/The Times of Israel 

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