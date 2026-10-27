Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat marți, 27 octombrie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, pentru a cere explicații în legătură cu operațiunea de sabotaj care a provocat incendiul din 14 septembrie, de pe platforma industrială Carfil din Brașov, filială a fabricii de armament Romarm. Autoritățile române acuză Rusia că a coordonat atacul.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanții diplomației române i-au adresat ambasadorului rus un protest față de actul de sabotaj, subliniind gravitatea incidentului și implicațiile sale asupra securității naționale și siguranței cetățenilor.

MAE susține că responsabilitatea Federației Ruse a fost stabilită în urma investigațiilor desfășurate de autoritățile competente, care au identificat o rețea de sabotaj coordonată de pe teritoriul Rusiei.

„În cadrul convocării, partea română a transmis protestul ferm față de acest act de sabotaj”, precizează Ministerul Afacerilor Externe.

MAE acuză Rusia de acțiuni de război hibrid împotriva României și a altor state europene

Diplomația română consideră că incendiul de la Brașov nu reprezintă un incident izolat, ci face parte dintr-o campanie mai amplă de acțiuni ostile desfășurate sau sprijinite de Federația Rusă pe teritoriul statelor europene.

În discuția cu ambasadorul rus, reprezentanții MAE au evidențiat caracterul inacceptabil al unor asemenea operațiuni și au avertizat asupra riscurilor pe care acestea le generează pentru securitatea României.

Ministerul a catalogat sabotajul drept o manifestare a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva statelor europene, în contextul intensificării acțiunilor de destabilizare și al amenințărilor la adresa infrastructurii strategice.

România condamnă și atacurile Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră

Convocarea ambasadorului rus a vizat și situația de securitate din regiunea Mării Negre.

În cadrul întrevederii, partea română a condamnat atacurile sistematice ale forțelor ruse asupra navelor comerciale, soldate cu victime, atrăgând atenția că asemenea acțiuni reprezintă încălcări ale dreptului internațional.

MAE a subliniat că atacurile asupra transportului maritim pun în pericol siguranța și libertatea navigației și contribuie la deteriorarea mediului de securitate din regiunea Mării Negre.

CONTEXT. Doi bieloruși și un ucrainean, suspectați de implicare în sabotajul de la Brașov

Convocarea ambasadorului Federației Ruse vine după ce Serviciul Român de Informații (SRI), DIICOT și Poliția Română au anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia, implicată în provocarea incendiului izbucnit la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov.

Incendiul s-a produs în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM, din industria de apărare.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, sunt suspectați că au participat la operațiunea de sabotaj.

Doi dintre suspecți au fost identificați și arestați preventiv în Germania, unde, potrivit procurorilor DIICOT, pregăteau comiterea unor fapte similare. Cel de-al treilea a fost localizat în Polonia, iar autoritățile române au obținut un mandat european de arestare pe numele său.

Ancheta vizează infracțiunea de tentativă la acte de diversiune, cercetările fiind desfășurate în cooperare cu autoritățile judiciare din mai multe state europene.

SRI a precizat că rețeaua nu avea drept țintă exclusiv România. Potrivit informațiilor obținute de serviciile de informații, coordonatorii din Federația Rusă stabiliseră o listă extinsă de obiective, care includea fabrici de armament, facilități de producție din industria de apărare și alte infrastructuri militare și industriale din Europa.

De asemenea, serviciul de informații a anunțat că, pe parcursul anului 2026, au fost identificate și alte tentative de sabotaj care vizau obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale și infrastructuri utilizate pentru instruirea militarilor ucraineni.

Autoritățile române consideră că asemenea operațiuni urmăresc intimidarea statelor europene, diminuarea capacităților de apărare și slăbirea sprijinului acordat securității regionale.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregii dimensiuni a operațiunilor de sabotaj atribuite Federației Ruse.