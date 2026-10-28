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(P) Salubrizare S5. Un nou an universitar. O nouă lecție de responsabilitate

(P) Salubrizare S5. Un nou an universitar. O nouă lecție de responsabilitate
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Salubrizare Sector 5 S.A. contribuie la un mediu urban curat prin colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și prin serviciile prestate instituțiilor în baza contractelor.

  • Colectează separat.
  • Folosește recipientele potrivite.
  • Respectă spațiile comune.

Ce facem noi

Colectăm și transportăm deșeurile menajere și reciclabile.

Asigurăm servicii de salubrizare pentru instituții, în baza contractelor.

Menținem orașul curat, zi de zi.

Ce poți face tu

Colectează separat deșeurile,

Folosește recipientele potrivite

Respectă spațiile comune din campus și din oraș.

Fii un exemplu pentru cei din jurul tău.

De ce contează

Un mediu mai curat și mai sănătos pentru toți

Spații universitare și zone adiacente mai plăcute

Resurse naturale protejate

O comunitate responsabilă și un Sector 5 mai bun

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