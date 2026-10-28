(P) Salubrizare S5. Un nou an universitar. O nouă lecție de responsabilitate

FLASH NEWS Kylian Mbappé și-a cerut scuze după gluma despre fostul lider comunist Mao Zedong, care a stârnit controverse în China. Ce a spus fotbalistul
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Salubrizare Sector 5 S.A. contribuie la un mediu urban curat prin colectarea și transportul deșeurilor menajere și reciclabile, precum și prin serviciile prestate instituțiilor în baza contractelor.
Colectăm și transportăm deșeurile menajere și reciclabile.
Asigurăm servicii de salubrizare pentru instituții, în baza contractelor.
Menținem orașul curat, zi de zi.
Colectează separat deșeurile,
Folosește recipientele potrivite
Respectă spațiile comune din campus și din oraș.
Fii un exemplu pentru cei din jurul tău.
Un mediu mai curat și mai sănătos pentru toți
Spații universitare și zone adiacente mai plăcute
Resurse naturale protejate
O comunitate responsabilă și un Sector 5 mai bun