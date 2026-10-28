Statul român a dat lovitura la Bursa de Valori, după un pariu făcut de Dinu Patriciu acum 12 ani. Cum au ajuns acțiunile Rompetrol Rafinare să crească cu 1.500% în 2026 și să valoreze miliarde de euro

Pachetul de acțiuni de 44,7% pe care statul român l-a primit în 2010 la Rompetrol Rafinare, în contul datoriilor istorice ale rafinăriei Petromidia, valorează în prezent aproximativ 14 miliarde de lei. Potrivit Ziarului Financiar, acțiunile companiei au crescut cu 1.500% de la începutul anului 2026, pe fondul majorării marjelor de rafinare. Omul de afaceri Dinu Patriciu, care a preluat Rompetrol și apoi Petromidia de la statul român, susținea în 2010 că statul a câștigat enorm din transformarea datoriilor în obligațiuni, iar pariul său pare să se confirme la 12 ani după moartea sa.

Acțiunile Rompetrol Rafinare (RRC), compania care operează rafinăria Petromidia de la Năvodari, au crescut cu aproape 400% numai în ultima lună. Evoluția a venit pe fondul marjelor mari de rafinare, după ce blocarea strâmtorii Ormuz și închiderea rafinăriilor din Europa au majorat substanțial marjele de rafinare.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Astfel, pachetul de 44,7% deținut de Ministerul Energiei valorează acum 14 miliarde de lei (2,8 mld. euro), adică de 16 ori mai mult decât la începutul anului și de aproximativ cinci ori mai mult decât datoriile de 516 milioane de euro pe care statul le-a transformat în acțiuni în 2010.

Cum a ajuns statul român să dețină acțiuni la Rompetrol Rafinare

Povestea pachetului de acțiuni începe în anul 2000, când omul de afaceri Dinu Patriciu a cumpărat Petromidia de la statul român pentru 50 de milioane de dolari, dar fără să plătească datoriile istorice ale rafinăriei la buget. În 2003, Guvernul Adrian Năstase a transformat datoriile în obligațiuni în valoare de 570 de milioane de euro, care puteau fi convertite în acțiuni dacă nu erau răscumpărate în șapte ani.

Patriciu a vândut grupul Rompetrol către compania kazahă KazMunayGas în 2007, iar la scadența obligațiunilor, în 2010, grupul kazah a plătit 54 de milioane de euro și a convertit restul obligațiunilor în acțiuni. În urma acestei operațiuni, statul român a ajuns să dețină 44,7% din Rompetrol Rafinare, în schimbul datoriilor de aproximativ 516 milioane de euro.

În 2011, Ministerul Finanțelor a contestat în instanță conversia obligațiunilor pentru că a adus daune statului. Potrivit calculelor ZF, statul ar fi recuperat doar aproximativ 300 de milioane de euro din totalul de 516 milioane.

Ce spunea Dinu Patriciu despre datoriile Rompetrol

Dinu Patriciu susținea încă din 2010 că statul român a câștigat enorm din mecansimul prin care datoriile Petromidia au fost transformate în obligațiuni și ulterior în acțiuni. Pariul omului de afaceri s-a confirmat într-un sens abia acum, la 12 ani după moartea sa.

Dacă se iau în considerare și dobânzile, inflația și ce se putea cumpăra în România cu 500 de milioane de euro în 2003 față de cele 3 miliarde de euro în prezent, „câștigul statului” asupra a ceea ce i se cuvenea de drept nu mai este atât de consistent.

Statul putea vinde o parte din acțiuni pentru 200 de milioane de dolari

În 2013, un memorandum prevedea vânzarea unui pachet de 26,7% din Rompetrol Rafinare către grupul KMG pentru 200 de milioane de dolari. Tranzacția nu a mai avut loc, iar documentul a expirat în aprilie 2026, potrivit raportului anual al companiei, citat de ZF.

La cotațiile busiere de marți, 27 octombrie, pachetul respectiv ar valora aproximativ 8,2 miliarde de lei, echivalentul a circa 1,5 miliarde de euro.