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Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare

Ruxandra Radulescu
Primul weekend cu zăpadă, temperaturile scad accelerat în toată țara. Prognoza detaliată pentru zilele următoare
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Experții de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis prognoza pe regiuni pentru perioada 26 octombrie-8 noiembrie 2026. Se preconizează o răcire a vremii, în special în vestul țării, iar precipitațiile se vor manifesta în mai multe regiuni. La munte, se anunță lapoviță și ninsoare, iar în unele zone se va depune strat de zăpadă.

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Meteo 26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Banat

În prima săptămână valorile termice vor oscila de la o zi la alta, astfel că, până în data de 28 octombrie vor crește ușor, ca apoi să fie urmate de un proces de scădere. Maximele se vor situa între 14 și 16 grade.

Temperaturile maxime nu vor depăși 10 grade. Valorile minime se vor situa între 4 și 6 grade, iar spre sfârșitul săptămânii vor coborî până la 2 grade.  Probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele două zile din interval, iar în celelalte acestea se vor semnala sporadic și pe arii foarte mici.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Crișana

Vremea va debuta cu temperaturi mai scăzute decât în intervalul anterior, cu ceață persistentă și ploi. Maximele vor fi cuprinse între  12 și 16 grade. Intervalul 29 octombrie – 8 noiembrie va fi caracterizat de variații termice ușoare, însă cu tendință generală de scădere, spre medii de 10 grade. Minimele din timpul nopții vor varia între 4 și 6 grade. În a doua parte a săptămânii, temperaturile vor scădea chiar și până la 0 grade. În 26 octombrie va ploua pe arii extinse, apoi acestea vor apărea doar trecător și izolat.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Transilvania

La începutul săptămânii, vremea va fi rece pentru această perioadă, cu mxime între 12 grade și 14 grade, de-a lungul intervalului, acestea vor scădea până la 8 grade. Noaptea, minimele vor fi cuprinse între 5 și 6 grade, dar în a doua parte a săptămânii, vremea se va răci, iar valorile vor scădea până la -2 grad. Vor fi ploi pe arii mai extinse pe data de 26 octombrie și ulterior acestea își vor mai face apariția doar pe alocuri.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Maramureș

În prima zi a intervalului, maximele vor atinge 17 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori mai scăzute, în general de 13 – 14 grade. În prima decada a lunii noiembrie, tendința valorilor termice va fi de scădere, de la o medie de 11 grade (pe 1 noiembrie), până spre 7 – 8 grade (după 4 noiembrie). La final de octombrie, temperaturile vor fi de 6 – 8 grade și continua să scadă în prima săptămână din noiembrie, până spre 0 – 2 grade.Temporar va ploua în 27 și 28 octombrie. V

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Moldova

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori mai scăzute, în general de 13 – 14 grade. În prima decada a lunii noiembrie, tendința valorilor termice va fi de scădere, de la o medie de 11 grade (pe 1 noiembrie), până spre 7 – 8 grade (după 4 noiembrie). Minimele se vor situa între 6 și 8 grade până la final de octombrie și vor scădea treptat în prima săptămână din noiembrie, până spre 0 – 2 grade.  Temporar va ploua în 27 și 28 octombrie.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Dobrogea

La începutul săptămânii, temperaturile vor fi de 18…19 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori în general de 14 – 16 grade. Luna noiembrie va debuta cu o tendință de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 13 – 14 grade, până spre 10 – 11 grade în perioada 4 – 8 noiembrie.

Minimele se vor situa între 10 și 11 grade, apoi va urma o scădere treptată până la 3- 4 grade. Temporar va ploua în intervalul 27 – 31 octombrie.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Muntenia

În prima zi a intervalului, media regională a temperaturilor maxime va fi de 17…18 grade, însă pentru perioada 27 – 31 octombrie, sunt estimate valori ceva mai coborâte, în general de 14…16 grade. Luna noiembrie va debuta cu o tendință de răcire, de la o medie a temperaturilor maxime de 14 grade (pe 1 noiembrie), până spre 10 grade în perioada 4 – 8 noiembrie. Minimele vor fi de  8- 9 grade și vor scădea, spre sfârșitul săptămânii, până la 1 – 2 grade în a doua săptămână. Temporar va ploua în intervalul 27 – 31 octombrie.

26 octombrie-8 noiembrie 2026, în Oltenia

Luna octombrie se va încheia cu maxime situate între 14 și 16 grade, cu valori mai ridicate în jurul datei de 29 octombrie, iar pe timpul nopților vor fi temperaturi de 6…8 grade. La începutul lunii noiembrie, vremea se va răci, iar temperaturile nu vor mai depăși de 10 grade, în timp ce minimele vor coborî până la 2…3 grade. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în 27 și 28 octombrie, dar și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

26 octombrie-8 noiembrie 2026 la munte

La munte, media temperaturile se vor situa între 5 și 6 grade în primele două zile ale intervalului și vor crește la 7 – 8 grade în zilele de 28 și 29 octombrie. În a doua parte a intervalului, vremea se va răci accentuat, astfel că maximele nu vor depăși 2 grade. Minimele vor fi în general pozitive în prima săptămână, cu excepția dimineții de 27 octombrie, când media acestora va fi de -2 , -1 grad. Cel mai frig va fi spre sfârșitul săptămânii, când temperaturile vor scădea la  -5 grade. Vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare în zilele 27 și 28 octombrie, și cu precădere în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.

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