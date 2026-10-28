Zeci de polițiștii și procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin, au descins în această dimineață în 6 locuințe din municipiul Drobeta-Turnu Severin și comuna Șimian, într-un dosar penal privind furtul de materiale feroase și neferoase.

„Din cercetări a reieșit că, în perioada 4–16 octombrie a.c., din incinta unei societăți comerciale ar fi fost sustrase materiale din cupru, fier și alte metale, fiind creat un prejudiciu de peste 60.000 de lei.

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În urma investigațiilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat persoanele bănuite, acestea acționând în cadrul a două grupuri distincte.

Totodată, au fost puse în executare 8 mandate de aducere, persoanele bănuite fiind conduse la sediul Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin în vederea audierii și luării măsurilor legale”, spun reprezentantii Ipj Mehedinți.

Este vorba despre fabrica de celuloză care a luat luat foc in urmă cu mai bine de o lună. Hoții au prădat-o acum.