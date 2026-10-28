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Kylian Mbappé și-a cerut scuze după gluma despre fostul lider comunist Mao Zedong, care a stârnit controverse în China. Ce a spus fotbalistul

Kylian Mbappé și-a cerut scuze după gluma despre fostul lider comunist Mao Zedong, care a stârnit controverse în China. Ce a spus fotbalistul
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Starul lui Real Madrid, Kylian Mbappé, și-a cerut scuze în urma glumei controversate pe care a făcut-o la adresa fostului lider comunist chinez Mao Zedong. După valul de reacții negative care a urmat, fotbalistul francez a recunoscut că declarația sa a fost „prost gândită”.

Căpitanul naționalei Franței și-a cerut scuze după ce comentariile sale au stârnit controverse în China. Acesta a transmis că înțelege că i-a rănit pe mulți oameni din China și din comunitățile chineze din întreaga lume.

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„Comentariul meu a fost prost gândit și acum înțeleg că a rănit mulți oameni din China și din comunitățile chineze din întreaga lume. Îmi cer scuze tuturor celor pe care i-au supărat cuvintele mele. Nu a fost absolut deloc intenția mea”, a adăugat fotbalistul francez, potrivit Reuters.

Atacantul Realului a fost cenzurat în China după ce a râs de un fost lider comunist

Într-un interviu acordat recent, fotbalistul francez a fost întrebat care este meme-ul său favorit de pe internet, moment în care acesta a făcut referire la fostul lider al Chinei. Afirmațiile sale au escaladat rapid într-un scandal de proporții și au generat consecințe majore la nivel comercial, media și sportiv.

„Cel la care am râs cel mai mult este cel în care folosesc fața mea pe un dictator chinez. Îl folosesc mult cu prietenii mei”, a afirmat Mbappé.

În urma controverselor, marile branduri chinezești au anunțat imediat toleranță zero și au rupt contractele de publicitate cu starul lui Real Madrid. Producătorul de băuturi energizante Dongpeng și companiile de lactate Mengniu și Milkground au încetat orice colaborare.

Cele trei companii au precizat că se opun ferm oricărui comportament care „lezează sentimentele naționale”. De asemenea, Televiziunea publică din China a suspendat retransmisia meciurilor din campionatul spaniol LaLiga și a partidelor în care joacă atacantul Realului. De asemenea, numele fotbalistului a fost inclusiv eliminat din topurile televizate legate de Balonul de Aur.

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