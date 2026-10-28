Trump face anunțul așteptat de toată planeta: „O întâlnire între Putin și Zelenski va avea loc foarte curând”

Donald Trump este convins că o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski va avea loc „foarte curând”. Liderul de la Casa Albă își pune speranțe în această întrevedere și crede că războiul ruso-ucrainean s-ar putea sfârși în viitorul apropiat.

„O întâlnire va avea loc foarte curând și cred că am putea face progrese mari”, le-a spus Trump jurnaliștilor americani.

Zelenski: „Suntem gata să discutăm”

Trump a făcut referire la eforturile diplomatice de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, care durează de peste patru ani și jumătate, când a vorbit de întâlnirea celor doi lideri.

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Duminică, Zelenski a indicat că o întâlnire între ruși și ucraineni va avea loc în noiembrie, mediată de SUA, pentru a relansa negocierile de pace care sunt blocate de la începutul anului.

„Suntem gata să discutăm. Dacă este vorba de problema teritorială, aceasta trebuie abordată la nivel de lideri. Alte chestiuni țin de competența grupurilor tehnice. Prin urmare, toate acestea pot fi discutate în noiembrie”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu la televiziunea națională.

Rusia a anunțat cu două zile în urmă că o astfel de întâlnire este planificată pentru noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, ca parte a eforturilor recente ale SUA de a relansa discuțiile de pace care stagnează de la începutul războiului americano-israelian din Iran la sfârșitul lunii februarie. Negocieri directe între Rusia și Ucraina au avut loc și în 2025, fără a duce la o soluționare a conflictului, ambele părți insistând asupra propriilor condiții.

Kremlinul a exclus până acum orice posibilitate a unei întâlniri între Putin și Zelenski în altă parte decât la Moscova. În plus, Rusia respinge orice pauză în lupte înainte de un acord substanțial, considerând că un armistițiu ar oferi Kievului oportunitatea de a se reînarma.