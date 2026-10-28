NASA are un nou plan pentru întoarcerea oamenilor pe Lună în 2028

NASA a modificat planurile pentru întoarcerea astronauților americani pe Lună în 2028. SpaceX, compania lui Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, vor folosi două strategii diferite pentru transportul echipajelor. Noile planuri, prezentate de NASA pe 23 octombrie, schimbă modul în care capsulele Orion și modulele comerciale de aselenizare vor călători spre Lună.

Ambele companii și-au simplificat proiectele pentru a accelera dezvoltarea și pentru a reduce riscurile tehnice.

Ce schimbare se produce

Cea mai importantă modificare privește nava Starship, dezvoltată de SpaceX. Conform noului plan, modulul lunar Starship se va întâlni cu Orion pe orbita Pământului, nu în apropierea Lunii, așa cum fusese prevăzut inițial. După cuplarea celor două vehicule, Starship va asigura propulsia necesară pentru a transporta ansamblul spre o orbită joasă în jurul Lunii.

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NASA lucrează la modificarea capsulei Orion pentru a permite această manevră. SpaceX va continua să folosească alimentarea cu combustibil în spațiu, prin lansarea mai multor nave-cisternă Starship către un depozit orbital. Noua arhitectură ar trebui să reducă însă cantitatea de combustibil necesară și timpul de întoarcere al astronauților de pe suprafața lunară.

Blue Origin a ales o soluție diferită pentru modulul său Blue Moon Mark 2. Compania va amâna utilizarea transferului de combustibil între nave și va folosi trei trepte de propulsie pentru a trimite vehiculul spre Lună. Acestea vor funcționa asemănător treptelor unei rachete și se vor desprinde succesiv după consumarea combustibilului.

Modulul va ajunge pe o orbită polară eliptică în jurul Lunii, unde se va întâlni cu Orion. NASA afirmă că această variantă reduce necesarul de combustibil și permite revenirea mai rapidă a astronauților la capsula care îi va transporta pe Pământ.

Două aselenizări cu echipaj sunt planificate pentru 2028

În cadrul misiunilor, patru astronauți vor pleca de pe Pământ la bordul Orion, lansată de racheta SLS. Doi dintre ei vor coborî pe suprafața Lunii, în timp ce ceilalți doi vor rămâne în Orion. NASA urmărește organizarea a două activități extravehiculare de aproximativ două ore fiecare, pentru colectarea de mostre și testarea costumelor dezvoltate de Axiom Space.

Ambele companii trebuie să efectueze demonstrații fără echipaj înainte de a putea transporta astronauți. Misiunea Artemis III, planificată pentru 2027, va testa întâlnirea și cuplarea vehiculelor pe orbita joasă a Pământului, fără aselenizare.

Inițial, SpaceX fusese desemnată pentru primele misiuni de aselenizare, iar Blue Origin pentru o misiune ulterioară. După modificarea contractelor, niciuna nu mai are garantată prima coborâre pe Lună. NASA va selecta compania în funcție de stadiul dezvoltării modulelor și de îndeplinirea cerințelor de siguranță. O a doua oportunitate de aselenizare cu echipaj este prevăzută tot pentru 2028.