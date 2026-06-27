(P) Salubrizare Sector 5. Colectarea deșeurilor din construcții

Colectarea deșeurilor din construcții este un proces esențial pentru gestionarea responsabilă a materialelor rezultate în urma lucrărilor de construcție, renovare sau demolare.

Ce sunt deșeurile din construcții?

Deșeurile din construcții includ materiale precum:

Beton, cărămizi, țiglă, mortarLemn, metal, gips-carton

Geamuri, ceramică, PVC

Țevi, cabluri, izolații

Ambalaje de materiale de construcții (folie, saci, cutii)

ATENȚIE !

Se interzice depozitarea deșeurilor

Din materiale reciclabile: sticlă, plastic, metal, carton;

Cabluri, materiale din poliuretan, vată minerală și bazaltică, materiale care conțin azbest.

Ce NU este permis?

Abandonarea sau depozitarea ilegală pe domeniul public sau în natură

Amestecarea deșeurilor periculoase (ex. azbest) cu cele inerte

Arderea materialelor (ilegal și poluant)

Colectăm deșeuri din construcții contracost, 24/7, PE BAZĂ DE SOLICITARE.

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