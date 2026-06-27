(P) Salubrizare Sector 5. Colectarea deșeurilor din construcții

FLASH NEWS Imagini tragi-comice la PNL Argeș, după execuția Alinei Gorghiu. Prima ședință de partid s-a ținut într-un pod. Liderii ascultă triști ce spune noul șef
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Colectarea deșeurilor din construcții este un proces esențial pentru gestionarea responsabilă a materialelor rezultate în urma lucrărilor de construcție, renovare sau demolare.
Deșeurile din construcții includ materiale precum:
ATENȚIE !
Se interzice depozitarea deșeurilor
Ce NU este permis?
Colectăm deșeuri din construcții contracost, 24/7, PE BAZĂ DE SOLICITARE.
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