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(P) Salubrizare Sector 5. Colectarea deșeurilor din construcții

(P) Salubrizare Sector 5. Colectarea deșeurilor din construcții
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Colectarea deșeurilor din construcții este un proces esențial pentru gestionarea responsabilă a materialelor rezultate în urma lucrărilor de construcție, renovare sau demolare.

Ce sunt deșeurile din construcții?

Deșeurile din construcții includ materiale precum:

  • Beton, cărămizi, țiglă, mortarLemn, metal, gips-carton
  • Geamuri, ceramică, PVC
  • Țevi, cabluri, izolații
  • Ambalaje de materiale de construcții (folie, saci, cutii)

ATENȚIE !

Se interzice depozitarea deșeurilor

  • Din materiale reciclabile: sticlă, plastic, metal, carton;
  • Cabluri, materiale din poliuretan, vată minerală și bazaltică, materiale care conțin azbest.

Ce NU este permis?

  • Abandonarea sau depozitarea ilegală pe domeniul public sau în natură
  • Amestecarea deșeurilor periculoase (ex. azbest) cu cele inerte
  • Arderea materialelor (ilegal și poluant)

Colectăm deșeuri din construcții contracost, 24/7, PE BAZĂ DE SOLICITARE.

CONTACTEAZĂ-NE

www.salubrizare5.ro
031 9450

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