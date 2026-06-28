(P) Salubrizare Sector 5. Implicarea comunității în menținerea curățeniei

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” – Mahatma Gandhi.

Cadrul legal

Legislația (precum OG 21/2002) stabilește obligații pentru gospodărirea localităților, implicarea comunității fiind necesară inclusiv prin strategii de dezvoltare locală, care vizează inclusiv zonele marginalizate.

Responsabilitatea gospodărească

Obligația cetățenilor de a menține curățenia la locuințe, anexe, curți, dar și pe străzi și în locurile publice adiacente.

Întreținerea spațiilor verzi

Lucrări de amenajare, plantare de puieți (plop, cireș, tei) și îngrijire a zonelor verzi din localități.

Educație și conștientizare

Proiecte școlare și comunitare care vizează formarea unei atitudini civice și ecologice, informând despre importanța protejării mediului.

Activități de ecologizare și igienizare

Voluntarii și membrii comunității au oportunitatea de a participa la curățarea spațiilor publice neglijent în zonele verzi, pe malurile cursurilor de apă și în proximitatea pădurilor.

Parteneriate public-privat

Implicarea companiilor, alături de autorități și cetățeni, în operațiuni de curățare și prevenire a poluării.