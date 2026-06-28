(P) Salubrizare Sector 5. Implicarea comunității în menținerea curățeniei

„Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” – Mahatma Gandhi.
Legislația (precum OG 21/2002) stabilește obligații pentru gospodărirea localităților, implicarea comunității fiind necesară inclusiv prin strategii de dezvoltare locală, care vizează inclusiv zonele marginalizate.
Obligația cetățenilor de a menține curățenia la locuințe, anexe, curți, dar și pe străzi și în locurile publice adiacente.
Lucrări de amenajare, plantare de puieți (plop, cireș, tei) și îngrijire a zonelor verzi din localități.
Proiecte școlare și comunitare care vizează formarea unei atitudini civice și ecologice, informând despre importanța protejării mediului.
Voluntarii și membrii comunității au oportunitatea de a participa la curățarea spațiilor publice neglijent în zonele verzi, pe malurile cursurilor de apă și în proximitatea pădurilor.
Implicarea companiilor, alături de autorități și cetățeni, în operațiuni de curățare și prevenire a poluării.