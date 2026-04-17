(P) Sănătatea Articulațiilor: Ghid Complet de la Prevenție la Tratamente Moderne

Sistemul nostru osteoarticular este „angrenajul” care ne permite libertatea de mișcare. Fie că vorbim despre agilitatea mâinilor necesară în sarcinile zilnice sau despre forța picioarelor care ne susține întreagă greutate, articulațiile sunt elemente complexe care necesită atenție constantă. Pe măsură ce înaintăm în vârstă sau supunem corpul la efort, pot apărea provocări care ne afectează calitatea vieții.

Articulații Inflamate

Inflamatia este răspunsul natural al corpului la trauma, uzură sau infecție. O articulație inflamată se recunoaște prin câteva semne clasice: inrosirea zonei, senzația de căldură locală, umflarea și durerea care limitează mișcarea. Inflamatia cronică, dacă nu este tratată, poate duce la degradarea ireversibilă a cartilajului. Este esențial să intervenim din timp pentru a calmă aceste episoade și a proteja articulațiile.

Articulații Sănătoase

O articulație sănătoasă funcționează „că unsă”. Cartilajul este neted și elastic, iar lichidul sinovial asigura o lubrifiere perfectă, permițând oaselor să alunece fără frecare. Menținerea acestei stări depinde de hidratare, o dietă bogată în nutrienți și mișcare moderată. O articulație sănătoasă este baza unei vieți active la orice vârstă.

Cele mai frecvente dureri de articulații: Genunchi, Încheieturi sau Umerii?

Statisticile arată că durerea de genunchi este cea mai răspândită, fiind o articulație care susține greutatea întregului corp și este predispusă la artroză. Pe de altă parte, durerile de încheieturi ale mâinii sunt tot mai dese la persoanele tinere (25-45 ani) din cauza muncii la calculator (sindromul de tunel carpian). Durerile de umăr apar frecvent în urmă mișcărilor repetitive sau a posturii incorecte, fiind adesea legate de inflamații ale tendoanelor.

Prevenție și Cauze

Cauzele variază de la sedentarism și obezitate (pentru genunchi), până la mișcări repetitive și suprasolicitare (pentru mâini și umeri). Prevenția rămâne cel mai bun tratament:

Menținerea unei greutăți optime.

Exerciții de stretching zilnice.

Echipament ergonomic la locul de muncă.

Utilizarea de medicamente pentru articulații, oase și mușchi atunci când apar primele semne de disconfort, pentru a stopa procesul degenerativ.

Despre Acidul Hialuronic: Infiltrațiile în Genunchi și Articulații

Atunci când suplimentele orale nu mai sunt suficiente, medicină modernă propune infiltrațiile. Acidul hyaluronic acționează că un înlocuitor al lichidului sinovial natural. Această procedura ajută la „captusirea” articulatiei, reducând frecarea directă între oase și oferind o calmare de lungă durata. Este o soluție excelență pentru persoanele cu artroză avansată, redand mobilitatea fără intervenții chirurgicale invazive.

Importantă Colagenului la Articulații

Colagenul este „adezivul” care ține corpul împreună. Acesta reprezintă o parte semnificativă din structura cartilajului. Odată cu vârstă, producția internă de colagen scade, ceea ce face articulațiile mai rigide și mai fragile. Suplimentarea cu colagen hidrolizat ajută la regenerarea țesuturilor conjunctive și menține elasticitatea sistemului locomotor.

Sunt recomandate suplimentele pentru articulații și sistem osos?

Răspunsul este un „DA" hotărât, mai ales atunci când sunt alese corect. Suplimentele pe baza de glucozamină, condroitina și MSM sunt fundamentale pentru menținerea integrității coloanei vertebrale și a membrelor. O cură periodică poate face diferența între rigiditate și libertate de mișcare.

Diagnosticul corect: Când mergem la medic?

Nu orice durere trece cu repaus. Dacă rigiditatea matinală durează mai mult de 30 de minute sau dacă articulația este blocată, consultul medical este obligatoriu.

Îngrijirea articulațiilor nu trebuie să fie un subiect de interes doar după vârstă de 60 de ani. Prevenția începe de la vasta de 25 de ani prin nutriție, sport și susținerea organismului cu nutrienți esențiali.