(P) Sezonalitatea vânzărilor auto second hand în România și avantajele achiziției de la Țiriac Auto Rulate

24 sept. 2025, 11:33, Diverse
Piața de maşini SH din România este dinamică și influențată de factori sezonieri care pot determina nu doar prețurile, ci și disponibilitatea modelelor dorite. În acest context, alegerea momentului potrivit pentru a cumpăra o mașină rulată poate face diferența dintre o investiție inspirată și una mai puțin avantajoasă. Iar alegerea partenerului potrivit, aşa cum este cazul Țiriac Auto Rulate, poate oferi siguranța celei mai bune alegeri.

Cum influențează sezonalitatea piața autovehiculelor second hand?

În România, vânzările de autoturisme rulate înregistrează fluctuații vizibile de la un sezon la altul.

  • Primăvara este una dintre cele mai active perioade pentru achizițiile auto. Odată cu venirea vremii bune, crește interesul pentru schimbarea mașinii, mai ales pentru cei care își planifică vacanțe sau deplasări mai lungi. Cererea ridicată poate duce la o ofertă limitată pe anumite segmente.
  • Vara este sezonul în care autovehiculele rulate potrivite pentru vacanţe – spaţioase şi confortabile la drumuri lungi, inclusiv maşinile sh decapotabile, sunt la mare căutare.
  • Toamna, pe de altă parte, este un moment favorabil pentru cumpărători. Distibuitorii auto își ajustează stocurile și oferă promoții atractive pentru clienţi. De menționat că aceasta este și perioada campaniilor de tipul Black Friday, Black Weeks etc.
  • În lunile de iarnă, activitatea scade ușor, mulți cumpărători preferând să amâne achiziția după sărbători. Totuși, acest sezon poate fi avantajos pentru cei care caută o mașină bună la un preț competitiv, datorită stocurilor disponibile în piață.

În plus, sezonalitatea mai este influențată și de lansările de modele noi, de schimbările legislative privind taxele auto, de programele Rabla in derulare sau de campaniile de buy-back, care pot aduce un influx de mașini rulate pe piață.

Țiriac Auto Rulate, indiferent de sezon

Indiferent de perioada din an dedicată achiziţiei unei mașini rulate, colaborarea cu un dealer auto de încredere face diferența. Țiriac Auto Rulate este unul dintre cei mai mari şi respectați jucători pe piața auto din România, cu un portofoliu vast și servicii gândite să răspundă nevoilor clienților. Printre acestea se numără:

  • Stoc diversificat și actualizat permanent

Țiriac Auto Rulate pune la dispoziție o gamă variată de autovehicule rulate, verificate și certificate, care acoperă toate segmentele: de la mașini de oraș economice, la SUV-uri de familie și modele premium. Indiferent de sezon, aici se regăsesc opțiuni potrivite pentru bugetul și stilul de viață al oricărui client.

  • Siguranță și transparență

Toate mașinile sunt supuse unor verificări tehnice riguroase, iar istoricul lor este transparent, astfel încât clientul să știe exact ce cumpără. Istoricul de daune al mașinii este verificat pe platforme internaționale pentru astfel de date.

  • Finanțare flexibilă și oferte atractive

Țiriac Auto Rulate poate recomanda soluții financiare avantajoase, adaptate nevoilor. Indiferent dacă achiziţia se face primăvara, când cererea este mare, sau iarna, când ofertele sunt mai numeroase, clientul poate beneficia de rate avantajoase și promoții sezoniere.

  • Experiență și reputație

Cu o experiență vastă și un brand solid în spate, Țiriac Auto Rulate oferă siguranța unei tranzacții fără surprize și sprijin pe termen lung.

  • Stocuri online şi în locaţiile cu acoperire naţională

Stocul Țiriac Auto Rulate este permanent actualizat online, iar maşinile disponibile către achiziţie SH pot fi vizionate în locaţiile distribuitorului din întreaga ţară. În plus, toate mașinile achiziționate până la finalul anului 2025, beneficiază de o garanție de 2 ani, în limita a 25.000 km., dar și de o perioadă de retur extinsă la 14 zile, în limita a 400 km.

Sezonalitatea pieței auto second-hand poate influența prețurile și disponibilitatea anumitor modele, însă alegerea unui partener profesionist, cum este Țiriac Auto Rulate, garantează o achiziție corectă, indiferent de momentul ales. Cu o ofertă diversificată, transparență și servicii adaptate fiecărui client, Țiriac Auto Rulate oferă siguranţa că mașina vizată este alegerea potrivită, la timpul potrivit.

