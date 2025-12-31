Prima pagină » Actualitate » Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”

Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand…”

31 dec. 2025, 12:38, Actualitate
Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand...”

Carmen Barcan a realizat un meniu de Revelion echilibrat, savuros și plin de culoare. Propunerile celebrului terapeut al vedetelor îmbină armonios sănătatea cu plăcerea culinară. Ea a prezentat această variantă modernă și atent concepută în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”.

Carmen Barcan consideră că masa de Anul Nou trebuie pregătită cu atenție și echilibru. Ea subliniază că este important să ne bucurăm de sărbătoare fără riscul de a acumula kilograme nedorite.

Puțin și bun

„Eu recomand puțin și bun! Dacă mâncăm din toate foarte mult o să avem probleme de sănătate și kilograme în plus. Nu ne dorim să pășim cu kilograme în plus în 2026. În noaptea dintre ani trebuie să ne bucurăm și să ne simțim bine!

Masa trebuie să arate bine și să pregătim mâncare în funcție de numărul persoanelor care sunt invitate la masă, să ținem cont și de cantitatea de mâncare pregătită pentru masa respectivă. Dacă suntem două persoane la masă, să pregătim masa strict pentru două persoane. Noi avem tendința să facem mâncare mai multă și când vedem atâta mâncare pe masă vrem să gustăm din fiecare fel.

O masă simplă, frumos aranjată, cu veselă și tacâmuri de calitate – pentru că și coloristica contează foarte mult – este foarte importantă. Dacă masa arată bine, noi mâncăm puțin de obicei, cât mai simplă și deloc încărcată ca să mâncăm puțin și corect. În funcție de cum este așezată masa așa vom mânca și noi. Cu cât sunt mai multe pe masă cu atât mâncăm mai mult și alandala”, a declarat ea, notează click.ro.

Ce alegem la antreu ca să fie gustos, elegant și prietenos cu silueta

Cunoscutul terapeut al vedetelor propune câteva idei simple, sănătoase și rafinate pentru antreul de Revelion. Ea recomandă ca începutul mesei să fie cât mai lejer, dar plin de savoare, fără excese inutile.

„Eu am recomandat la antreu ceva foarte simplu atunci când am prezentat variante pentru masa de Revelion. Am avut două preparte, pe bază de avocado și humus, mai precis avocado, sfeclă roșie și nuci și  humus, avocado și roșii uscate. Este recomandat ca la antreu să nu fie mai mult de 2-3 feluri.

Recomndarea autorului: Preparatul delicios care vă menține silueta de Sărbători. Care este secretul dezvăluit de Mihaela Bilic

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
13:34
SRI revine în forţă cu un mesaj original de Anul Nou: „Norocul ni-l mai facem şi cu mâinile noastre”. Românii le-au urat şi ei ce-au putut
TRANSPORT STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
13:27
STB introduce în noaptea de Revelion o linie importantă de autobuz. Care sunt liniile de transport disponibile în noaptea dintre ani
ACTUALITATE Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
13:06
Nu lăsaţi cumpărăturile pe ultima sută de metri! În ajunul Anului Nou, magazinele se închid mai devreme
DECIZIE Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive
12:38
Bolojan scutește festivalurile, filmele și concertele de timbrul Crucii Roșii, dar menține taxa pentru evenimente sportive
ULTIMA ORĂ În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
12:37
În prag de An Nou, Bolojan s-a trezit cu artiştii pe cap. Dar nu să-i cânte, ci să protesteze pentru că îi trimite după banii din drepturile de autor
Mediafax
Tradiții, obiceiuri și superstiții de Anul Nou: Ce să faci de Revelion și ce să eviți ca să ai noroc tot anul
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Cancan.ro
Plan malefic și fără milă! Cum a pus mâna pe bani în doar câteva zile, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Adevarul
Capcana celui mai amplu experiment demografic: cum a modelat China o generație care nu mai vrea copii
Mediafax
Ianuarie 2026: marile sărbători din calendarul ortodox
Click
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Digi24
Schimbarea critică privind armata lui Putin care ar putea opri războiul din Ucraina. Zelenski: E o premieră
Cancan.ro
Substanțe afrodisiace, descoperite în casa Rodicăi Stănoiu. Ancheta ia o turnură neașteptată
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Descopera.ro
Galerie foto de excepție cu Brigitte Bardot
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Vitamina C ajută sau nu la prevenirea răcelii?
NEWS ALERT Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
13:30
Maia Sandu a fost desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph pentru apărarea democrației și rezistența în fața Rusiei
FLASH NEWS Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
12:31
Eurostar reia serviciile în Tunelul Canalului Mânecii. Călătorii sunt avertizați că e posibil să existe întârzieri și anulări de ultim moment
DEZVĂLUIRI The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”
12:27
The Welt: Europa discută în secret să trimită până la 15.000 de soldați care să supravegheze un eventual armistițiu în Ucraina. „Monitorizarea va fi asigurată și de statele vecine”
EVENIMENT Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare
12:13
Poliția Română a adus șapte fugari în țară, printre care și o femeie „most wanted” condamnată la 15 ani de închisoare

Cele mai noi