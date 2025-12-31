Carmen Barcan dezvăluie meniul perfect de Revelion. Cum mănânci gustos fără să te îngrași: „Eu recomand...”

„Eu recomand puțin și bun! Dacă mâncăm din toate foarte mult o să avem probleme de sănătate și kilograme în plus. Nu ne dorim să pășim cu kilograme în plus în 2026. În noaptea dintre ani trebuie să ne bucurăm și să ne simțim bine!

Masa trebuie să arate bine și să pregătim mâncare în funcție de numărul persoanelor care sunt invitate la masă, să ținem cont și de cantitatea de mâncare pregătită pentru masa respectivă. Dacă suntem două persoane la masă, să pregătim masa strict pentru două persoane. Noi avem tendința să facem mâncare mai multă și când vedem atâta mâncare pe masă vrem să gustăm din fiecare fel.

O masă simplă, frumos aranjată, cu veselă și tacâmuri de calitate – pentru că și coloristica contează foarte mult – este foarte importantă. Dacă masa arată bine, noi mâncăm puțin de obicei, cât mai simplă și deloc încărcată ca să mâncăm puțin și corect. În funcție de cum este așezată masa așa vom mânca și noi. Cu cât sunt mai multe pe masă cu atât mâncăm mai mult și alandala”, a declarat ea, notează click.ro.

Ce alegem la antreu ca să fie gustos, elegant și prietenos cu silueta

Cunoscutul terapeut al vedetelor propune câteva idei simple, sănătoase și rafinate pentru antreul de Revelion. Ea recomandă ca începutul mesei să fie cât mai lejer, dar plin de savoare, fără excese inutile.