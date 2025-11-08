(P) Somn Dezechilibrat: De Ce Apare Paralizia în Somn și Ce Trebuie Să Știi Despre Simptomele Schimbătoare ale Narcolepsiei

Somnul, deși o necesitate biologică universală, rămâne un domeniu plin de mistere și fenomene complexe. În timp ce majoritatea oamenilor se confruntă cu insomnie sau privare ocazională de somn, există tulburări neurologice și fiziologice care pot perturba profund calitatea vieții. Înțelegerea unor fenomene precum paralizia în somn și diagnosticul complex al bolii somnului (narcolepsia) este crucială pentru a căuta ajutor specializat și pentru a gestiona aceste condiții.
Paralizia în somn este un fenomen tulburător, adesea înfricoșător, în care o persoană se trezește conștientă, dar este temporar incapabilă să se miște sau să vorbească. Acest episod se produce în timpul tranziției dintre starea de veghe și cea de somn (la adormire sau la trezire) și poate dura de la câteva secunde la câteva minute.
Acest fenomen este legat de faza de somn REM (Rapid Eye Movement). În mod normal, în timpul somnului REM, creierul dezactivează temporar mușchii corpului (atonie musculară) pentru a ne împiedica să acționăm visele. Atunci când paralizia în somn apare, creierul se trezește parțial (conștiența revine), dar semnalul de reactivare a mușchilor întârzie.
Cel mai terifiant aspect al paraliziei în somn este asocierea frecventă cu halucinațiile hipnagogice (la adormire) sau hipnopompice (la trezire). Acestea sunt extrem de vii și pot include:
Deși fenomenul poate fi extrem de stresant, paralizia în somn este, de obicei, inofensivă și nu indică o problemă psihiatrică gravă. Apare frecvent la persoanele care suferă de privare cronică de somn, stres intens sau cele care dorm pe spate.
Spre deosebire de paralizia în somn (care este un fenomen tranzitoriu), boala somnului, cunoscută științific sub numele de narcolepsie, este o tulburare neurologică cronică, rară, care afectează controlul creierului asupra ciclurilor de somn-veghe. Această tulburare poate avea un impact devastator asupra vieții cotidiene.
Narcolepsia se manifestă prin patru simptome principale (tetrada narcoleptică), deși nu toți pacienții le prezintă pe toate:
În majoritatea cazurilor, narcolepsia este cauzată de un deficit de hipocretină (sau orexină), un neurotransmițător produs în creier care ajută la menținerea stării de veghe și la reglarea somnului REM. Se crede că acest deficit este rezultatul unei reacții autoimune.
Diagnosticul de boala somnului necesită teste specializate (polisomnografie și testul latenței multiple a somnului – MSLT). Netratată, narcolepsia poate pune în pericol siguranța pacientului (risc de accidente rutiere) și poate afecta serios viața profesională și socială. Deși nu există un tratament curativ, simptomele pot fi gestionate eficient prin medicație și ajustări stricte ale stilului de viață.
Indiferent dacă te confrunți cu episoade rare de paralizie în somn sau cu simptome mai severe ale narcolepsiei, igiena somnului joacă un rol vital în gestionarea tulburărilor.
Cunoașterea simptomelor și cauzelor este primul pas spre obținerea unui somn de calitate. Dacă te confrunți cu oricare dintre aceste probleme în mod regulat, consultarea unui specialist în tulburări de somn este esențială.