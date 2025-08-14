(P) Spitalul din Buftea a achiziționat, prin PNRR, echipamente medicale noi pentru cele peste 100.000 de persoane pe care le deservește

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a revăzut stadiul implementării celor 2 proiecte finanțate, prin PNRR, în cadrul spitalului din Buftea. Acestea au o valoare de circa 20 de milioane de lei.

,,Primul, în valoare de 15,3 milioane de lei: dotarea ambulatoriului de obstetrică-ginecologie – un ambulatoriu modern pentru care au fost achiziționate în jur de 33 de echipamente moderne. Asta permite medicilor să pună un diagnostic rapid, lucru care diminuează perioada de așteptare pentru pacienți.

Discutăm despre 9 ecografe, despre un sistem de spart pietre cu laser pentru afecțiuni urologice, despre un cabinet ORL – dotat de Consiliul Județean Ilfov, în integralitate – și despre un aparat pentru scanarea ficatului.

Cel de-al doilea proiect are o valoare de 2,5 milioane de euro și vizează combaterea infecțiilor nosocomiale din spital.

Am achiziționat echipamente moderne pentru sterilizare și dezinsecție – un sistem modern pentru curățat aerul, fără chimicale.

Spitalul Buftea nu este numai pentru cetățenii din Buftea, ci deservește 100.000 de locuitori, oameni care locuiesc în Dâmbovița, în Giurgiu, plus celelalte localități limitrofe din județul Ilfov”, după cum a declarat Hubert Thuma.