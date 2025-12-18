(P) Târgurile de Crăciun din Ilfov; patinoar în Chitila şi Ambasada lui Moş Crăciun, cu sediul în Mogoşoaia

Magia sărbătorilor de iarnă se simte cel mai bine într-un târg de Crăciu, iar în Ilfov au fost amenajate patru. Organizatorii promit surprize, lumină, voie bună și activități pentru toată familia.

Cele 4 târguri de Crăciun din Ilfov unde vă puteți bucura de atmosfera de sărbătoare sunt în:

„Chitila-patinoar în aer liber Descoperă spiritul sărbătorilor… pe patine! Patinoarul din Valea Mangului este deschis zilnic pe toată durata sărbătorilor. Copiii până în 10 ani au acces gratuit și nu plătesc închirierea patinelor. Program: * Luni–Vineri: 15:30 – 21:00 * Sâmbătă–Duminică: 11:30 – 21:00 Mogoşoaia-Ambasada lui Moş Crăciun Moș Crăciun și elfii te așteaptă în Parcul Mogoșoaia până pe 24 decembrie, între orele 17:00–21:00. Sâmbătă, 13 decembrie, târgul de Crăciun ne aduce: * face painting pentru copii * recitaluri de colinde la pian * momente artistice * căsuțe cu bunătăți de sezon Măgurele-Târgul de Crăciun din Piaţa Centrală Aromă de sărbătoare la fiecare pas! Gogoși pufoase, clătite, bubble waffles, cozonac secuiesc și multe alte delicii te așteaptă într-o atmosferă plină de lumini, brad și culoare. Perfect pentru o plimbare de weekend în familie! Tunari-Poveste de Crăciun pentru toată familia La Tunari veți găsi o atmosferă magică de sărbători, perfectă pentru cei mici și mari: Casa lui Moș Crăciun

Casa Nașterii Domnului

Căsuțe cu specific de Crăciun, cu vin fiert, ciocolată caldă, kürtős și gogoși

Atracții pentru copii – mașinuțe, carusele și diverse instalații de divertisment”, informează cei de la CJ Ilfov.

