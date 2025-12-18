Prima pagină » Diverse » (P) Târgurile de Crăciun din Ilfov; patinoar în Chitila şi Ambasada lui Moş Crăciun, cu sediul în Mogoşoaia

Ioana Zafira
18 dec. 2025, 09:00, Diverse
Magia sărbătorilor de iarnă se simte cel mai bine într-un târg de Crăciu, iar în Ilfov au fost amenajate patru. Organizatorii promit surprize, lumină, voie bună și activități pentru toată familia. 

Cele  4 târguri de Crăciun din Ilfov unde vă puteți bucura de atmosfera de sărbătoare sunt în:

„Chitila-patinoar în aer liber

Descoperă spiritul sărbătorilor… pe patine!

Patinoarul din Valea Mangului este deschis zilnic pe toată durata sărbătorilor.

Copiii până în 10 ani au acces gratuit și nu plătesc închirierea patinelor.

Program:

* Luni–Vineri: 15:30 – 21:00

* Sâmbătă–Duminică: 11:30 – 21:00

Mogoşoaia-Ambasada lui Moş Crăciun

Moș Crăciun și elfii te așteaptă în Parcul Mogoșoaia până pe 24 decembrie, între orele 17:00–21:00.

Sâmbătă, 13 decembrie, târgul de Crăciun ne aduce:

* face painting pentru copii

* recitaluri de colinde la pian

* momente artistice

* căsuțe cu bunătăți de sezon

Măgurele-Târgul de Crăciun din Piaţa Centrală

Aromă de sărbătoare la fiecare pas!

Gogoși pufoase, clătite, bubble waffles, cozonac secuiesc și multe alte delicii te așteaptă într-o atmosferă plină de lumini, brad și culoare. Perfect pentru o plimbare de weekend în familie!

Tunari-Poveste de Crăciun pentru toată familia

La Tunari veți găsi o atmosferă magică de sărbători, perfectă pentru cei mici și mari:

  • Casa lui Moș Crăciun
  • Casa Nașterii Domnului
  • Căsuțe cu specific de Crăciun, cu vin fiert, ciocolată caldă, kürtős și gogoși
  • Atracții pentru copii – mașinuțe, carusele și diverse instalații de divertisment”, informează cei de la CJ Ilfov.

 

