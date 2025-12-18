Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Potrivit acestuia, deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerență strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine și pun presiune pe IMM-urile românești, crescând inflația și riscul intrării în recesiune.

Peiu mai spune că a fost anunţat „un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulțumi PNL și USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte crește salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei.”

„De ce spun că este o improvizație? Pentru că măsurile numai aparent sunt complementare, în realitate sunt contradictorii și menite să lovească numai firmele românești mici, așa numitele IMM-uri. De ce? Pentru că impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporție de 80% firme străine. Iar firmele românești care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerțului, cele care, evident, sunt nemulțumite de acest impozit. Și atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, crește salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajați cu salariul minim. În schimb, toate firmele românești, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creștere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur. Toată această creștere a cheltuielilor cu salariile se va duce în prețuri și va crește și inflația. Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va crește salariul minim vor crește și celelalte salarii și va încasa taxe mai mari la buget. Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe și ei să plătească pe bunuri și servicii prețuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua și mai mult, riscul de recesiune va crește și mai mult și încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, mai spune liderul AUR.

Astfel de măsuri „negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare”, nu fac decât „să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcționale a economiei românești, mai spune Peiu.

