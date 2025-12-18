Prima pagină » Actualitate » Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”

Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 15:59, Actualitate
Petrişor Peiu:

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR. Potrivit acestuia, deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerență strategică, pentru că favorizează marile companii, în special pe cele străine și pun presiune pe IMM-urile românești, crescând inflația și riscul intrării în recesiune.

Peiu mai spune că a fost anunţat „un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulțumi PNL și USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte crește salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei.”

„De ce spun că este o improvizație? Pentru că măsurile numai aparent sunt complementare, în realitate sunt contradictorii și menite să lovească numai firmele românești mici, așa numitele IMM-uri. De ce? Pentru că impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporție de 80% firme străine. Iar firmele românești care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerțului, cele care, evident, sunt nemulțumite de acest impozit.

Și atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, crește salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajați cu salariul minim. În schimb, toate firmele românești, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creștere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur. Toată această creștere a cheltuielilor cu salariile se va duce în prețuri și va crește și inflația.

Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va crește salariul minim vor crește și celelalte salarii și va încasa taxe mai mari la buget. Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe și ei să plătească pe bunuri și servicii prețuri mai mari.

Mai mult, activitatea economică se va diminua și mai mult, riscul de recesiune va crește și mai mult și încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, mai spune liderul AUR.

Astfel de măsuri „negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare”, nu fac decât „să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcționale a economiei românești, mai spune Peiu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

AUR va depune o propunere legislativă pentru exceptarea construcțiilor destinate producției agricole primare de la plata impozitului pe clădiri

Petrișor Peiu: Guvernul se luptă cu companii fantomă și pretinde că face reformă

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
16:54
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
ACTUALITATE Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
15:40
Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
FLASH NEWS Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
16:58
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
FLASH NEWS România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
16:42
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament

Cele mai noi