Prima pagină » Știri externe » Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari

Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari

18 dec. 2025, 15:37, Știri externe
Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a semnat miercuri, 17 decembrie, un acord de 35 miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt, în contextul eforturilor Statelor Unite de a facilita un summit între liderii ambelor state.

În baza acordului, Israelul va construi o conductă suplimentară de gaze între orașele Ramat Hovav și Nitzana, permițând creșteri suplimentare ale exporturilor către Egipt. Se vor relua, de asemenea, licitațiile pentru exploatarea de noi zăcăminte de gaze în estul Mediteranei, iar Eli Cohen, ministrul israelian al Energiei, urmează să reia pregătirile pentru aceste oferte de exploatare.

130 de miliarde de metri cubi de gaze, estimate la prețul de 35 de miliarde de dolari

„Acordul este cu compania americană Chevron, cu parteneri israelieni care vor furniza gaze Egiptului”, a declarat Netanyahu.

În baza acordului semnat, partenerii se angajează să livreze Egiptului un volum de 130 miliarde metri cubi de gaze naturale până în anul 2040, valoarea tranzacției fiind estimată la aproximativ 35 miliarde dolari.

Este important de menționat că Israelul și Egiptul au devenit exportatori de gaze naturale în ultimii ani, ca urmare a unor descoperiri semnificative în apele marine. Potrivit datelor furnizate de Joint Organisations Data Initiative, gazele israeliene acoperă între 15 și 20% din consumul Egiptului.

Discuțiile dintre Israel și Egipt pe tema gazelor naturale nu prevăd, totuși, o obligație pentru Egipt de a retrage trupele interzise din peninsula Sinai. Publicația Israel Hayom relatează că acordurile include viitoare discuții despre modul de gestionare a încălcărilor egiptene.

De ce Sinaiul e un risc strategic?

Președintele american Donald Trump a inițiat demersuri pentru organizarea unui summit între Netanyahu și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, având ca obiectiv facilitarea procesului de pace regională și extinderea Acordurilor Abraham.

În contextul operațiunilor împotriva ISIS, Egiptul a amplasat recent un număr semnificativ de trupe și echipamente militare în regiunea Sinai și a construit infrastructuri militare care depășesc limitele stabilite prin acordul de pace dintre Egipt și Israel.

Israelul a tolerat prezența militară egipteană din cauza luptei împotriva ISIS, dar, odată ce amenințarea a scăzut, Ierusalimul este tot mai preocupat de activitatea Egiptului lângă Gaza. Odată ce Cairo devine tot mai puțin dependent de serviciile secrete israeliene și de cooperarea în lupta împotriva ISIS, o creștere a prezenței militare poate fi văzută ca un risc strategic semnificativ în Orientul Mijlociu.

Acordul dintre Israel și Egipt, un moment istoric, necesar păcii regionale

Cohen și Netanyahu au numit acordul „un moment istoric pentru Israel” care este cel mai mare și cel mai scump acord de export din istoria israeliană.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și războiul din Gaza, iar administrația Trump dorește să îmbunătățească situația, potrivit Axios, în speranța unor progrese între Israel și statele vecine. Totuși, Egiptul a avut o contribuție semnificativă la medierea conflictului din Gaza, chiar dacă relațiile dintre Netanyahu și Sisi au fost tensionate de mult timp.

Recomandarea video

Citește și

LIVE 🚨 Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Străzile au fost blocate. Autoritățile au ridicat elicopterele
13:30
🚨 Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Străzile au fost blocate. Autoritățile au ridicat elicopterele
APĂRARE Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
13:06
Trump vinde Taiwanului arme în valoare de 11 miliarde de dolari. Ce include noul pachet record anunțat de Casa Albă. Reacția Beijingului
EVENIMENT Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
12:35
Un cuplu galez a spulberat norocul. Soții au câștigat de două ori un premiu de milioane la loterie
CONTROVERSĂ Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
12:19
Trump îi trolează pe Biden și Obama pe „Aleea Celebrităților Prezidențiale” de la Casa Albă. Ce scrie sub plăcuțele cu „Somnorosul Joe” și „Barack Hussein”
ULTIMA ORĂ Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
12:07
Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian
FLASH NEWS În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
11:46
În timp ce la Bruxelles se discută finanțarea Ucrainei din activele rusești, Zelenski anunță că negociatorii ucraineni sunt în drum spre SUA
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
POLITICĂ Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
15:59
Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
ACTUALITATE Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
15:40
Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
15:16
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”
ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele

Cele mai noi