Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a semnat miercuri, 17 decembrie, un acord de 35 miliarde de dolari pentru furnizarea de gaze către Egipt, în contextul eforturilor Statelor Unite de a facilita un summit între liderii ambelor state.

În baza acordului, Israelul va construi o conductă suplimentară de gaze între orașele Ramat Hovav și Nitzana, permițând creșteri suplimentare ale exporturilor către Egipt. Se vor relua, de asemenea, licitațiile pentru exploatarea de noi zăcăminte de gaze în estul Mediteranei, iar Eli Cohen, ministrul israelian al Energiei, urmează să reia pregătirile pentru aceste oferte de exploatare.

130 de miliarde de metri cubi de gaze, estimate la prețul de 35 de miliarde de dolari

„Acordul este cu compania americană Chevron, cu parteneri israelieni care vor furniza gaze Egiptului”, a declarat Netanyahu.

În baza acordului semnat, partenerii se angajează să livreze Egiptului un volum de 130 miliarde metri cubi de gaze naturale până în anul 2040, valoarea tranzacției fiind estimată la aproximativ 35 miliarde dolari.

Este important de menționat că Israelul și Egiptul au devenit exportatori de gaze naturale în ultimii ani, ca urmare a unor descoperiri semnificative în apele marine. Potrivit datelor furnizate de Joint Organisations Data Initiative, gazele israeliene acoperă între 15 și 20% din consumul Egiptului.

Discuțiile dintre Israel și Egipt pe tema gazelor naturale nu prevăd, totuși, o obligație pentru Egipt de a retrage trupele interzise din peninsula Sinai. Publicația Israel Hayom relatează că acordurile include viitoare discuții despre modul de gestionare a încălcărilor egiptene.

De ce Sinaiul e un risc strategic?

Președintele american Donald Trump a inițiat demersuri pentru organizarea unui summit între Netanyahu și președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, având ca obiectiv facilitarea procesului de pace regională și extinderea Acordurilor Abraham.

În contextul operațiunilor împotriva ISIS, Egiptul a amplasat recent un număr semnificativ de trupe și echipamente militare în regiunea Sinai și a construit infrastructuri militare care depășesc limitele stabilite prin acordul de pace dintre Egipt și Israel.

Israelul a tolerat prezența militară egipteană din cauza luptei împotriva ISIS, dar, odată ce amenințarea a scăzut, Ierusalimul este tot mai preocupat de activitatea Egiptului lângă Gaza. Odată ce Cairo devine tot mai puțin dependent de serviciile secrete israeliene și de cooperarea în lupta împotriva ISIS, o creștere a prezenței militare poate fi văzută ca un risc strategic semnificativ în Orientul Mijlociu.

Acordul dintre Israel și Egipt, un moment istoric, necesar păcii regionale

Cohen și Netanyahu au numit acordul „un moment istoric pentru Israel” care este cel mai mare și cel mai scump acord de export din istoria israeliană.

Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 și războiul din Gaza, iar administrația Trump dorește să îmbunătățească situația, potrivit Axios, în speranța unor progrese între Israel și statele vecine. Totuși, Egiptul a avut o contribuție semnificativă la medierea conflictului din Gaza, chiar dacă relațiile dintre Netanyahu și Sisi au fost tensionate de mult timp.