Crăciunul poate dăuna grav SĂNĂTĂȚII. Cine sunt cei mai expuși riscurilor euforice de Sărbători

Sărbătorile de iarnă vin și cu riscuri serioase pentru sănătate. Medicii atrag atenția că excesele alimentare, consumul crescut de alcool și schimbările bruște în rutina zilnică pot declanșa sau agrava problemele de sănătate, punând presiune pe organism și pe sistemul de urgență.
În timpul sărbătorilor, mesele festive bogate în grăsimi, zaharuri și alcool, alături de programul de somn dezechilibrat și stresul pregătirilor, pot suprasolicita sistemul digestiv sau cardiovascular. Mai mult, temperaturile scăzute specific sezonului de iarnă influențează și ele funcțiile corpului, contribuind la riscuri suplimentare, comprimă B1.
Medicii și statisticile arată o creștere a cazurilor medicale legate de stilul de viață festiv:
Specialiștii spun că anumite grupuri sunt deosebit de vulnerabile:
Persoanele în vârstă, din cauza afecțiunilor cronice și a sistemului imunitar mai fragil.
