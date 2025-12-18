Bogații devin și mai bogați. Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, este cu 23 de miliarde de dolari mai bogat în mai puțin de 15 luni, dar a coborât de pe locul 2 pe locul 6 în lista celor mai bogați oameni ai planetei, arată Business Insider.

Zuckerberg a devenit al doilea cel mai bogat om din lume în octombrie 2024, dar de atunci a coborât pe locul șase. Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin și Larry Ellison l-au depășit pe șeful Meta în ceea ce privește averea, pentru că au avut rezultate mai bune în domeniile pe care le operează.

Potrivit topului realizat de Bloomberg, pe primul loc se află Elon Musk, cu o avere de 632 miliarde de dolari, urmat de Larry Page, cu 256 miliarde, și Jeff Bezos, cu 244 de miliarde.

Co-fondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, și-au mărit averile cu aproximativ 100 de miliarde de dolari în 15 luni, ceea ce l-a propulsat pe Page de pe locul șapte pe locul 2 în clasamentul Bloomberg, iar pe Brin de pe locul zece pe locul patru.

Averea netă a lui Bezos a crescut cu 39 de miliarde de dolari, ajungând la 244 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează acum pe locul 3.

Reorganizarea clasamentului celor mai bogați oameni din lume reflectă în mare măsură performanța acțiunilor marilor companii tehnologice. 8 din cei mai bogați 10 oameni din lume sunt implicați în domeniul tehnologiei. 8 din cei mai bogați 10 oameni din lume sunt lideri din sectorul tehnologic, cu averi influențate masiv de performanța acțiunilor și de boom-ul inteligenței artificiale.

Tesla și Alphabet conduc topul cu câștiguri de 94%, respectiv 78%, urmate de Amazon cu o creștere de 22%. Investitorii au pariat pe aceste trei companii că vor juca roluri cheie în revoluția inteligenței artificiale. Meta a rămas în urmă, cu o creștere de 11%.

SpaceX a înregistrat o evaluare pe bursă de 800 miliarde de dolari datorită unei vânzări secundare de acțiuni înainte de o posibilă listare anul viitor, ceea ce a sporit valoarea participației lui Musk în compania aerospațială.

Recomandările autorului: