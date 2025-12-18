Prima pagină » Știri externe » Bogații devin și mai bogați. Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an

Bogații devin și mai bogați. Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an

18 dec. 2025, 16:15, Știri externe
Bogații devin și mai bogați. Mark Zuckerberg, șeful Facebook, s-a îmbogățit cu peste 20 de miliarde de dolari în ultimul an

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, este cu 23 de miliarde de dolari mai bogat în mai puțin de 15 luni, dar a coborât de pe locul 2 pe locul 6 în lista celor mai bogați oameni ai planetei, arată Business Insider

Zuckerberg a devenit al doilea cel mai bogat om din lume în octombrie 2024, dar de atunci a coborât pe locul șase. Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin și Larry Ellison l-au depășit pe șeful Meta în ceea ce privește averea, pentru că au avut rezultate mai bune în domeniile pe care le operează.

Potrivit topului realizat de Bloomberg, pe primul loc se află Elon Musk, cu o avere de 632 miliarde de dolari, urmat de Larry Page, cu 256 miliarde, și Jeff Bezos, cu 244 de miliarde.

Co-fondatorii Alphabet, Larry Page și Sergey Brin, și-au mărit averile cu aproximativ 100 de miliarde de dolari în 15 luni, ceea ce l-a propulsat pe Page de pe locul șapte pe locul 2 în clasamentul Bloomberg, iar pe Brin de pe locul zece pe locul patru.

Averea netă a lui Bezos a crescut cu 39 de miliarde de dolari, ajungând la 244 miliarde de dolari, ceea ce îl plasează acum pe locul 3.

Reorganizarea clasamentului celor mai bogați oameni din lume reflectă în mare măsură performanța acțiunilor marilor companii tehnologice. 8 din cei mai bogați 10 oameni din lume sunt implicați în domeniul tehnologiei. 8 din cei mai bogați 10 oameni din lume sunt lideri din sectorul tehnologic, cu averi influențate masiv de performanța acțiunilor și de boom-ul inteligenței artificiale.

Tesla și Alphabet conduc topul cu câștiguri de 94%, respectiv 78%, urmate de Amazon cu o creștere de 22%. Investitorii au pariat pe aceste trei companii că vor juca roluri cheie în revoluția inteligenței artificiale. Meta a rămas în urmă, cu o creștere de 11%.

SpaceX a înregistrat o evaluare pe bursă de 800 miliarde de dolari datorită unei vânzări secundare de acțiuni înainte de o posibilă listare anul viitor, ceea ce a sporit valoarea participației lui Musk în compania aerospațială.

Recomandările autorului:

 Negocieri intense la Bruxelles. Folosirea activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, pe agendă. Tusk: „Fie bani azi, fie sânge mâine”

 Protestele din Bruxelles au degenerat în fața Parlamentului European. Fermierii aruncă cu cartofi în polițiști, iar ei răspund cu gaze lacrimogene

Trei grăniceri ruși au trecut granița ilegal în Estonia. Autoritățile de la Tallinn spun că au stat aproape 20 de minute pe teritoriul estonian

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
17:24
Trump Media anunță o preluare de 6 mld. dolari a unei companii din tehnologie. Acțiunile au sărit în aer
TEHNOLOGIE Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
17:13
Deviza Facebook „Este gratis. Și mereu va fi” a expirat. Platforma testează taxarea postărilor
ULTIMA ORĂ Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
17:03
Rapperul american Wiz Khalifa, care a fumat cannabis la festivalul „Beach, Please!“, a fost condamnat la 9 luni de închisoare în România
FLASH NEWS Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
16:58
Cea mai bogată familie din India, Ambani, l-a primit pe Messi în vizită la sanctuarul de lei
EXTERNE Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
15:37
Israelul a încheiat cu Egiptul cel mai scump acord pentru furnizarea de gaze, în valoare de 35 de miliarde de dolari
LIVE 🚨 Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate
13:30
🚨 Proteste violente în fața Parlamentului European. Poliția aruncă cu grenade fumigene și gaze lacrimogene spre fermieri. Elicopterele au fost ridicate
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
BREAKING | Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Astronomii au observat cum o stea neutronică adormită „s-a trezit la viață”
FLASH NEWS Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
17:21
Primarul ales al Bucureștiului, Ciprian Ciucu îl înlocuiește pe Sebastian Burduja la șefia PNL Bucuresti. Se anunță cutremur în filialele de sector
ACTUALITATE Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
16:54
Rețetă ciorbă de burtă de post | Cele două ingrediente cu care să înlocuiești smântâna și burta de vită
FLASH NEWS România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
16:42
România are cea mai mare inflație din UE. Media europeană este de 2,4%, noi ne apropiem de 9%, dublu față de următoarea țară din clasament
CRĂCIUN Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea lor de Crăciun
16:29
Prințul și Prințesa de Wales au făcut publică felicitarea lor de Crăciun
SPORT Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! Cum a explicat demnitarul decizia
16:15
Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! Cum a explicat demnitarul decizia
POLITICĂ Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”
15:59
Petrişor Peiu: „Măsurile economice anunțate de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică”

Cele mai noi