Prima pagină » Actualitate » Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”

Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”

18 dec. 2025, 15:16, Actualitate
Undă verde pentru noul terminal al Aeroportului Craiova. Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Îmbunătățim conectivitatea regională”

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a participat la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova, un proiect major de infrastructură realizat cu finanțare guvernamentală, care are ca obiectiv creșterea siguranței pasagerilor, îmbunătățirea conectivității regionale și susținerea dezvoltării economice a Olteniei.

Potrivit comunicatului emis pe rețelele de socializare, noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova este cel mai mare și mai modern terminal regional construit de la zero în România în ultimii ani.

Ciprian Șerban a participat la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova

Investiția, în valoare de aproximativ 50 de milioane de euro, a fost susținută din fonduri guvernamentale și reprezintă un pas important pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din sud-vestul țării. Proiectul completează alte obiective strategice inaugurate recent în regiune, precum drumul expres Craiova–Pitești.

A fost o onoare să particip astăzi, alături de Sorin Grindeanu, Președintele PSD, Lia Olguta Vasilescu, primarul municipiului Craiova, Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, și Sorin Manda, directorul Aeroportului Internațional Craiova, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Craiova – cel mai mare și mai modern terminal regional construit de la zero în România, în ultimii ani.

Această investiție impresionantă reprezintă o dovadă clară că, atunci când există determinare, profesionalism și finanțare adecvată, noi, românii, putem realiza obiective de infrastructură de anvergură europeană.

Adresez felicitări sincere lui Cosmin Vasile, Președintele Consiliului Județean Dolj, Liei Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, precum și lui Sorin Manda, directorul aeroportului, pentru eforturile susținute depuse în realizarea acestui proiect ambițios.

Un rol decisiv l-a avut Sorin Grindeanu, care, în calitate de ministru al Transporturilor, a sprijinit alocarea din fonduri guvernamentale a sumei de 50 de milioane de euro, necesară pentru finalizarea investiției.

În acest an, am inaugurat atât drumul expres Craiova – Pitești, cât și noul terminal aeroportuar – două obiective de importanță vitală nu doar pentru economia județului Dolj, ci pentru întreaga regiune a Olteniei. Prin aceste realizări, creștem siguranța pasagerilor, îmbunătățim conectivitatea regională și ridicăm standardul calității vieții pentru cetățenii noștri.

Noul terminal marchează un nou capitol în dezvoltarea Aeroportului Internațional Craiova, consolidându-i poziția ca hub aerian principal al sud-vestului României și contribuind la creșterea economică și turistică a Olteniei.

Mulțumesc tuturor celor implicați pentru dedicare și pentru că au făcut posibil ca acest obiectiv să fie îndeplinit.

Ciprian Constantin Șerban

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii”, a scris Ciprian Șerban, pe rețelele de socializare. 

RECOMANDAREA AUTORULUI

Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
15:14
Ce calificare înaltă trebuie să aibă un ADEVĂRAT administrator de bloc
ULTIMA ORĂ Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
15:12
Primele declarații ale nepoatei Rodicăi Stănoiu cu privire la acuzațiile aduse iubitului fostei ministre
EXCLUSIV Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
15:08
Probleme în tabăra #Rezist din Justiție. 3 “eroi” din vitrina Recorder s-au încăierat. „Eroina” Raluca Moroșanu s-a plâns că „eroina” Panioglu a făcut-o „analfabetă”. Între ele, un judecător bătut: “asta înseamnă că trebuie să-mi dai cu dosarul in cap?!” Gândul publică documentele
ULTIMA ORĂ BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
15:02
BNS acuză Guvernul Bolojan că „încalcă legea și mecanismul de stabilire agreat”: „Decizia ticăloasă a coaliției de guvernare”
ACTUALITATE Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
14:45
Poveste incredibilă din sudul Italiei. O reclamă la un restaurant a dus la destrămarea unui cuplu
POLITICĂ Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
14:44
Cine este propunerea USR pentru Ministerul Economiei, senatorul Irineu Dărău
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Cancan.ro
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Vremea se schimbă radical înainte de sărbători! Care sunt zonele în care va ninge abundent de Crăciun
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Cele mai noi