Bogdan Matei a anunțat, în social media, că renunță la funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Sport.

Acesta devenit preşedintele ANS în ianuarie 2025. În vârstă de 45 de ani, el a fost ministru al Tineretului şi Sportului și în perioada noiembrie 2018 – noiembrie 2019.

Motivele din spatele demisiei șefului ANS, Bogdan Matei! Cum a explicat demnitarul decizia

Bogdan Matei a înlocuit-o pe fosta mare sportivă Elisabeta Lipă, care a renunțat la 31 decembrie 2024 la funcția de președinte al ANS.

Retragerea acestuia vine în contextul scandalului de corupţie care îl vizează pe Răzvan Cuc, fost ministru PSD al Transporturilor, director juridic în Agenţia Naţională pentru Sport, unde a fost numit chiar de Bogdan Matei.

De asemenea, legea pe care a susținut-o, legea Novak, a fost trimisă de Nicușor Dan la CCR. Legea Novak, care obligă cluburile sportive din țară să aibă cel puțin 40% sportivi români într-o echipă a stârnit reale controverse și nemulțumiri, în timp ce scandalul premierilor premierilor din era Elisabetei Lipă ia amploare.

Iar un ultim motiv ar fi situația gravă din punct de vedere medical al unui membru din familie.

„Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei”

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieţii la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce aţi fost alături de mine în cea mai onorantă funcţie de Preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport. Vă mulţumesc tuturor celor care Serviţi Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulţumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu!

Sărbători binecuvântate tuturor!”, a spus el.