(P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5

Reducerea generării deșeurilor și reciclare acestora sunt aspecte importante pentru protejarea mediului. Salubrizare Sector 5 oferă soluții practice pentru îmbunătățirea colectării selective.
Reprezentanții Salubrizare 5 enumeră câteva sfaturi care pot fi incluse în rutina zilnică pentru a menține Sectorul 5 curat:
- Compostare: Compostați deșeurile organice, cum ar fi resturi de fructe și legume, pentru a crea un sol fertil.
- Reutilizare: Dați o nouă viață obiectelor reparându-le sau transformându-le în alte obiecte utile.
- Separarea deșeurilor: Implementați sisteme de separare a deșeurilor la domiciliu și la locul de muncă.
- Consum responsabil: Evitați achiziționarea de produse cu ambalaje excesive sau inutile. Alegeți produse cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile.
- Refuzul: Refuzați articolele nedorite, cum ar fi pungi de plastic sau tacâmuri de unică folosință, atunci când nu sunt necesare.
- Reciclarea adecvată: Informați-vă despre ce materiale pot si reciclate în zona dvs. și asigurați-vă că le colectați corect.
