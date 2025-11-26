Prima pagină » Diverse » (P) Trei pași simpli pentru a scădea generarea deșeurilor. Ce trebuie să știe cetățenii Sectorului 5

26 nov. 2025, 11:16, Diverse
Reducerea generării deșeurilor și reciclare acestora sunt aspecte importante pentru protejarea mediului. Salubrizare Sector 5 oferă soluții practice pentru îmbunătățirea colectării selective. 

Reprezentanții Salubrizare 5 enumeră câteva sfaturi care pot fi incluse în rutina zilnică pentru a menține Sectorul 5 curat:

  • Compostare: Compostați deșeurile organice, cum ar fi resturi de fructe și legume, pentru a crea un sol fertil.
  • Reutilizare: Dați o nouă viață obiectelor reparându-le sau transformându-le în alte obiecte utile.
  • Separarea deșeurilor: Implementați sisteme de separare a deșeurilor la domiciliu și la locul de muncă.
  • Consum responsabil: Evitați achiziționarea de produse cu ambalaje excesive sau inutile. Alegeți produse cu ambalaje reciclabile sau reutilizabile.
  • Refuzul: Refuzați articolele nedorite, cum ar fi pungi de plastic sau tacâmuri de unică folosință, atunci când nu sunt necesare.
  • Reciclarea adecvată: Informați-vă despre ce materiale pot si reciclate în zona dvs. și asigurați-vă că le colectați corect.

Foto: envato

