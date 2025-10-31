Prima pagină » Diverse » SALUBRIZARE 5: Un sector curat se construiește împreună (P)

31 oct. 2025, 19:12, Diverse
Salubrizare Sector 5 încurajează locuitorii să participe activ la menținerea curățeniei, aruncând deșeurile în locuri special amenajate. „Un sector curat se construiește împreună. Noi curățăm, voi păstraţi! Mulțumim că ne sprijiniți zi de zi și că aveți grijă de comunitatea în care trăim!”, este mesajul operatorului de salubrizare.

„Curăţenia stradală nu este doar o acțiune de întreţinere, ci un element esenţial în asigurarea calităţii vieții urbane. Fiecare intervenție reflectă profesionalismul și angajamentul societăţii faţă de Sectorul 5.

Curățenia nu este doar responsabilitatea autorităților – fiecare dintre noi contribuie prin gesturi simple: aruncând deşeurile în locuri special amenajate, evitând abandonarea gunoiului pe domeniul public și semnalând problemele întâlnite în cartier. Împreună putem face diferența!, transmite Salubrizare 5.

Bucureștenii pot transmite sesizări prin email la adresa [email protected], telefonic la 031.9450 sau online pe site-ul www.salubrizare5.ro.

