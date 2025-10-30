Echipele SALUBRIZARE 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură (P)

Serviciul de măturare stradală din Sectorul 5 a devenit o componentă importantă pentru menținerea curățeniei în spațiul public. Echipele Salubrizare 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură.
Serviciile oferite de Salubrizare 5:
„Ne ocupăm zilnic ca Sectorul 5 să rămână curat, sigur și primitor. Străzile curate încep cu echipe dedicate și bine echipate”, transmite Salubrizare 5.
De ce să avem încredere în Salubrizare Sector 5?
„În fiecare zi, echipele Salubrizare Sector 5 intervin sistematic pentru a asigura curățenia stradală pe raza întregului sector. Activitățile includ măturatul manual și mecanizat al străzilor, golirea coșurilor stradale, colectarea deşeurilor și spălarea carosabilului, acolo unde
este necesar”, precizează operatorul de salubrizare.
RECOMANDAREA AUTORULUI: