Echipele SALUBRIZARE 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură (P)

Serviciul de măturare stradală din Sectorul 5 a devenit o componentă importantă pentru menținerea curățeniei în spațiul public. Echipele Salubrizare 5 intervin zilnic pe toate arterele din sector, pentru ca zona să rămână curată și sigură.

Serviciile oferite de Salubrizare 5:

Măturat manual și mecanizat – zi de zi, pe toate străzile

Utilaje moderne pentru un oraș mai curat

Intervenţii eficiente, rezultate vizibile

Colectare, măturat, spălat – un serviciu complet de salubrizare

Salubrizare urbană la standarde europene

„Ne ocupăm zilnic ca Sectorul 5 să rămână curat, sigur și primitor. Străzile curate încep cu echipe dedicate și bine echipate”, transmite Salubrizare 5.

De ce să avem încredere în Salubrizare Sector 5?

„În fiecare zi, echipele Salubrizare Sector 5 intervin sistematic pentru a asigura curățenia stradală pe raza întregului sector. Activitățile includ măturatul manual și mecanizat al străzilor, golirea coșurilor stradale, colectarea deşeurilor și spălarea carosabilului, acolo unde

este necesar”, precizează operatorul de salubrizare.

