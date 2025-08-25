Prima pagină » Diverse » (P) Venele Păianjen (Telangiectaziile): Problemă estetică sau afecțiune vasculară?

Odată cu venirea sezonului cald sau pe măsură ce înaintăm în vârstă, mulți dintre noi observăm apariția unor rețele fine, roșiatice sau vineții la suprafața pielii, în special pe picioare și coapse. Acestea, cunoscute popular sub denumirea de „vene păianjen” sau medical ca telangiectazii, sunt adesea percepute ca o simplă problemă de ordin estetic, un defect cosmetic minor care ne împiedică să purtăm cu încredere fusta sau pantalonii scurți preferați. Dar sunt ele doar atât? Sau ar putea fi, în unele cazuri, vârful unui aisberg, un semnal de alarmă discret pe care sistemul nostru vascular ni-l transmite?

A face distincția între o problemă pur cosmetică și un semn timpuriu al unei afecțiuni venoase este esențial. Ignorarea acestor semnale poate duce, în timp, la complicații și la necesitatea unor tratamente mai complexe. De aceea, este important să înțelegem ce sunt, de fapt, aceste vinișoare și când prezența lor ar trebui să ne trimită la un consult de specialitate.

Ce sunt, de fapt, telangiectaziile?

Telangiectaziile sunt vase de sânge foarte mici (capilare sau venule), dilatate permanent, situate imediat sub suprafața pielii. Ele devin vizibile atunci când își pierd elasticitatea și se lărgesc, permițând sângelui să stagneze în interiorul lor. Spre deosebire de venele varicoase (varice), care sunt mai mari, groase, adesea ieșite în relief și însoțite de durere, telangiectaziile sunt de obicei plate, fine și, în majoritatea cazurilor, asimptomatice.

Apariția lor este influențată de o multitudine de factori, printre care:

  • Ereditatea: Componenta genetică este cel mai important factor de risc. Dacă părinții dumneavoastră au avut, sunt șanse mari să dezvoltați și dumneavoastră.
  • Schimbările hormonale: Sarcina, menopauza, pubertatea sau utilizarea contraceptivelor orale pot favoriza apariția lor.
  • Stilul de viață: Statul prelungit în picioare sau pe scaun, sedentarismul și obezitatea cresc presiunea în venele picioarelor.
  • Expunerea la soare: Radiațiile UV pot slăbi colagenul din pereții vaselor de sânge, contribuind la apariția telangiectaziilor, în special pe față.

Legătura ascunsă: Când esteticul devine medical

Deși multe cazuri de vene păianjen sunt, într-adevăr, izolate și fără semnificație medicală, o parte importantă dintre ele pot semnala prezența unei insuficiențe venoase cronice în stadiu incipient. Acesta este termenul medical pentru o circulație venoasă deficitară, în care valvele din interiorul venelor nu mai funcționează corect, permițând sângelui să stagneze.

Imaginați-vă un râu mare (o venă principală) care are baraje (valve) care nu mai funcționează corect. Presiunea apei (sângelui) crește și începe să se reverse în afluenții mai mici (venele reticulare și telangiectaziile), care devin vizibili la suprafața pielii. Așadar, ceea ce vedem ca pe o problemă estetică poate fi, de fapt, manifestarea exterioară a unei presiuni crescute într-o venă mai profundă.

Fiți atenți la următoarele semne, care pot sugera că problema este mai mult decât cosmetică:

  • Apariția venelor păianjen este însoțită de simptome precum senzația de picioare grele, obosite sau dureroase.
  • Observați o umflare a gleznelor (edem), în special la finalul zilei.
  • Venele sunt grupate într-un cluster dens, mai ales în zona gleznei (un semn cunoscut ca „corona phlebectatica”).
  • În apropierea lor există și vene varicoase, mai mari și mai proeminente.
  • Zona respectivă prezintă mâncărime (prurit) sau o senzație de arsură.

Evaluarea corectă și soluțiile moderne

Singura modalitate de a afla cu certitudine dacă telangiectaziile dumneavoastră sunt o simplă problemă cosmetică sau un indicator al unei afecțiuni venoase este printr-o evaluare la un medic specialist în flebologie sau chirurgie vasculară. Acesta va efectua un examen clinic și, dacă suspectează o problemă de fond, poate recomanda o ecografie Doppler. Această investigație non-invazivă permite vizualizarea fluxului de sânge din vene și identificarea oricăror valve incompetente.

Dacă prezența acestora este însoțită de oricare dintre simptomele de disconfort menționate, este indicat să vizitați o clinică specializată pentru a primi un diagnostic corect. Centrele medicale moderne dispun de experți în tratamente pentru varice Baia Mare și în alte orașe mari, care vă pot oferi o evaluare completă și soluții personalizate. Pentru telangiectazii, metoda de tratament cea mai eficientă este scleroterapia, o procedură simplă și rapidă prin care se injectează o substanță specială în interiorul vaselor, determinându-le să se închidă și să dispară treptat.

Nu lăsați o problemă aparent minoră să evolueze. Un control efectuat la timp vă poate scuti de complicații viitoare și vă poate reda confortul și încrederea.

Mediafax
