Copil de 8 ani, accidentat de un șofer ucrainean pe un drum din județul Neamț. Ce au descoperit polițiștii despre bărbat

01 ian. 2026, 19:55, Actualitate
Copil de 8 ani, accidentat de un șofer ucrainean pe un drum din județul Neamț. Ce au descoperit polițiștii despre bărbat
Un copil de 8 ani a fost rănit, joi, într-un accident rutier produs pe DN15, în localitatea Vânători-Neamț, județul Neamț, după ce a traversat drumul printr-un loc nepermis. Autoturismul implicat era condus de un șofer ucrainean care, potrivit polițiștilor, ar fi prezentat un permis de conducere fals.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 26 de ani, cetăţean ucrainean, conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, ar fi surprins şi accidentat un minor în vârstă de 8 ani, din aceeaşi localitate, ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Totodată, tânărul ar fi prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, inspectorul principal Ramona Ciofu, citat de observatornews.ro.

Conducătorul auto ucrainean a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

Autoritățile au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

