Președintele României a publicat un alt mesaj de An Nou pe pagina sa de Facebook, la o zi după ce în urarea sa inițială a fost depistată o formulare greșită: „Aceste realități sunt reale”. Acum, mesajul lui Nicușor Dan nu mai are formulări greșite și vine însoțit de un videoclip.

În mesajul publicat în Ajunul Anului Nou, lui Nicușor Dan i-a scăpat o tautologie printre rândurile textului amplu în care șeful statului își lua rămas bun de la anul 2025 și menționa câteva aspecte generale pe care toți românii le cunosc.

Acum, președintele României a revenit cu o nouă postare în care a transmis un mesaj reformulat și fără greșeli. În acest text, Nicușor Dan vorbește despre anul 2025 ca fiind „un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele”.