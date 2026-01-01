Prima pagină » Actualitate » Președintele Nicușor Dan vine cu un alt mesaj de An Nou, după cel cu greșeli din Ajun: „Privesc spre 2026 cu responsabilitate”

01 ian. 2026, 21:10, Actualitate

Președintele României a publicat un alt mesaj de An Nou pe pagina sa de Facebook, la o zi după ce în urarea sa inițială a fost depistată o formulare greșită: „Aceste realități sunt reale”. Acum, mesajul lui Nicușor Dan nu mai are formulări greșite și vine însoțit de un videoclip.

În mesajul publicat în Ajunul Anului Nou, lui Nicușor Dan i-a scăpat o tautologie printre rândurile textului amplu în care șeful statului își lua rămas bun de la anul 2025 și menționa câteva aspecte generale pe care toți românii le cunosc.

Acum, președintele României a revenit cu o nouă postare în care a transmis un mesaj reformulat și fără greșeli. În acest text, Nicușor Dan vorbește despre anul 2025 ca fiind „un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele”.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante și al unor întâlniri care au conturat direcții esențiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în piețe, pe străzi, în comunități, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societății românești. 2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forță stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar și atunci când drumul este dificil, cu dorința comună de a construi un viitor pe baze solide”, a scris Nicușor Dan pe Facebook. 

Despre 2026, președintele spune că își dorește să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii și le dorește românilor stabilitate, prosperitate și împliniri. La finalul mesajului, Nicușor Dan le-a mulțumit românilor pentru încredere și le-a urat tradiționalul „La mulți ani”.

„Privesc spre 2026 cu responsabilitate și vă doresc tuturor un an al stabilității, al prosperității și al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarității și al încrederii că facem totul cu bună-credință. Mulțumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulți ani, români!” 

