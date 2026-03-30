Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a intervenit în sprijinul unui vârstnic din Sectorul 5 pentru igienizarea curții. Echipele de la Salubrizare Sector 5 au acționat pentru igienizarea curții, de unde au ridicat 50 de tone de deșeuri.

„SUNT ALĂTURI DE CETĂȚENII GREU ÎNCERCAȚI!

În zilele ce tocmai au trecut, am fost alături de un vârstnic din Sectorul 5, greu încercat de viață. Acesta avea nevoie de sprijinul nostru! În urma sesizărilor venite de la vecini, am decis să intervenim rapid pentru a-l ajuta să-și recapete traiul decent în propria gospodărie.

Domnul pe care îl vedeți în imagini a adunat în fiecare zi, timp de 28 de ani, deșeuri, diverse obiecte, piese de mobilier și multe altele. Împreună cu echipele de la Salubrizare S5, am acționat pentru igienizarea curții, de unde am ridicat 50 de tone de deșeuri. Ne-am mobilizat și am reușit să redăm acel spațiu într-o stare curată și sigură, atât pentru el, cât și pentru vecini.

Pentru mine, fiecare om contează. Atunci când cineva are nevoie de ajutor, trebuie să fim acolo cu fapte, nu doar cu vorbe”, a transmis Vlad Popescu Piedone pe Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ: