(P) Ce riscă bucureștenii care depozitează ilegal deșeuri în Sectorul 5

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 reamintesc bucureștenilor și operatorilor economici că depozitarea ilegală a deșeurilor este sancționată prin lege.

Amenzile pentru depozitarea ilegală a deşeurilor în România variază considerabil în funcție de: tipul deşeurilor (menajere, vegetale, din construcții), statutul contravenientului (persoană fizică sau juridică) și autoritatea care aplică sancţiunea.

Valoarea sancțiunilor, în funcție de tipul deșeurilor:

Deşeuri vegetale – până la 1.500 de lei pentru persoanele fizice care aruncă ilegal crengi sau alte deşeuri vegetale, de exemplu la tomberon.

pentru persoanele fizice care aruncă ilegal crengi sau alte deşeuri vegetale, de exemplu la tomberon. Deşeuri din construcții – începând de la 5.000 de lei şi ajungând la 15.000 de lei .

şi ajungând la . Depozitare pe domeniul public – în funcție de gravitatea faptei și de reglementările locale, amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei.

BAZA LEGALĂ

Ordonanța de urgență 195/2005 privind protecția mediului

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

AUTORITĂȚI DE CONTROL

Garda de Mediu

Poliția Locală (care utilizează adesea sisteme de monitorizare video pentru a identifica contravenienții).

