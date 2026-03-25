(P) Ce riscă bucureștenii care depozitează ilegal deșeuri în Sectorul 5

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 reamintesc bucureștenilor și operatorilor economici că depozitarea ilegală a deșeurilor este sancționată prin lege.  

Amenzile pentru depozitarea ilegală a deşeurilor în România variază considerabil în funcție de: tipul deşeurilor (menajere, vegetale, din construcții), statutul contravenientului (persoană fizică sau juridică) și autoritatea care aplică sancţiunea.

Valoarea sancțiunilor, în funcție de tipul deșeurilor:

  • Deşeuri vegetale – până la 1.500 de lei pentru persoanele fizice care aruncă ilegal crengi sau alte deşeuri vegetale, de exemplu la tomberon.
  • Deşeuri din construcții – începând de la 5.000 de lei şi ajungând la 15.000 de lei.
  • Depozitare pe domeniul public – în funcție de gravitatea faptei și de reglementările locale, amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei.

BAZA LEGALĂ

  • Ordonanța de urgență 195/2005 privind protecția mediului
  • Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

AUTORITĂȚI DE CONTROL

  • Garda de Mediu
  • Poliția Locală (care utilizează adesea sisteme de monitorizare video pentru a identifica contravenienții).

