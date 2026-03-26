(P) Protejarea naturii prin gestionarea deșeurilor în Sectorul 5

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 prezintă modalități prin care bucureștenii se pot implica pentru gestionarea deșeurilor în Sectorul 5.
Salubrizare Sector 5 transmite că protejarea naturii începe cu gesturi simple, dar consecvente. „Pământul nu este moștenit de la părinții noștrii, ci împrumutat de la copiii noștri”, afirmă opreratorul de salubrizare.
Colectarea selectivă – Separarea hârtiei, plasticului, sticlei şi metalului direct la sursă este esenţială pentru a facilita reciclarea şi a reduce
volumul deşeurilor mixte care ajung la gropile de gunoi.
Reciclarea și Reutilizarea – Transformarea deşeurilor în materii prime noi conservă resursele naturale şi scade consumul de energie, contribuind la o economie circulară.
Reducerea poluării – Gestionarea corectă previne eliberarea de substanțe toxice în mediu şi emisiile de metan (un gaz de seră puternic) rezultate din descompunerea incorectă a resturilor.
Educație și conformare – Informarea cetățenilor şi a operatorilor economici este vitală pentru a creşte gradul de conformitate cu normele de mediu.
Sursa foto: Envato, Salubrizare 5
