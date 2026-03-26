(P) Protejarea naturii prin gestionarea deșeurilor în Sectorul 5

Reprezentanții Salubrizare Sector 5 prezintă modalități prin care bucureștenii se pot implica pentru gestionarea deșeurilor în Sectorul 5.

Salubrizare Sector 5 transmite că protejarea naturii începe cu gesturi simple, dar consecvente. „Pământul nu este moștenit de la părinții noștrii, ci împrumutat de la copiii noștri”, afirmă opreratorul de salubrizare.

Modalități prin care cetățenii se pot implica pentru gestionarea deșeurilor

Colectarea selectivă – Separarea hârtiei, plasticului, sticlei şi metalului direct la sursă este esenţială pentru a facilita reciclarea şi a reduce

volumul deşeurilor mixte care ajung la gropile de gunoi.

Reciclarea și Reutilizarea – Transformarea deşeurilor în materii prime noi conservă resursele naturale şi scade consumul de energie, contribuind la o economie circulară.

Reducerea poluării – Gestionarea corectă previne eliberarea de substanțe toxice în mediu şi emisiile de metan (un gaz de seră puternic) rezultate din descompunerea incorectă a resturilor.

Educație și conformare – Informarea cetățenilor şi a operatorilor economici este vitală pentru a creşte gradul de conformitate cu normele de mediu.

Sursa foto: Envato, Salubrizare 5

